Дзюба рассказал об отношении к компьютерным играм

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сказал, что компьютерные игры помогают развитию людей и также высказал свое отношение к соревнованиям «Игры будущего».

«Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей. Если раньше, когда все начиналось, мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени. Я сам люблю поиграть в компании друзей в CS:GO, но понимаю, что против тех, кто много тренируется, играть просто без шансов.

Поэтому в киберспорте и спорте должен быть профессионализм, нужно тренироваться, оттачивать мастерство, без этого никак. То, что это объединено, прямо интересно посмотреть на этот формат, какое будет преимущество в киберспорте, смогут ли профессиональные спортсмены его отыграть.

Можно ли увидеть меня среди участников соревнований? В FIFA, NHL я очень даже неплох, но трофей не хочу забирать, так как есть спортсмены, пусть они играют. А я очень рад буду их поприветствовать и пообщаться. Кто из футболистов хорошо играет? Много кто, почти все хорошего уровня в FIFA и NHL», – сказал Дзюба.