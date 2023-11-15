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    Дзюба рассказал об отношении к компьютерным играм

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сказал, что компьютерные игры помогают развитию людей и также высказал свое отношение к соревнованиям «Игры будущего».

    «Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей. Если раньше, когда все начиналось, мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени. Я сам люблю поиграть в компании друзей в CS:GO, но понимаю, что против тех, кто много тренируется, играть просто без шансов.

    Поэтому в киберспорте и спорте должен быть профессионализм, нужно тренироваться, оттачивать мастерство, без этого никак. То, что это объединено, прямо интересно посмотреть на этот формат, какое будет преимущество в киберспорте, смогут ли профессиональные спортсмены его отыграть.

    Можно ли увидеть меня среди участников соревнований? В FIFA, NHL я очень даже неплох, но трофей не хочу забирать, так как есть спортсмены, пусть они играют. А я очень рад буду их поприветствовать и пообщаться. Кто из футболистов хорошо играет? Много кто, почти все хорошего уровня в FIFA и NHL», – сказал Дзюба.

    • Дзюба в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соревнования «Игры будущего» пройдут в Казани в следующем году.

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    Источник: ТАСС

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    15.11.2023 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +712

      Alemann 15 ноября, 11:02

      Об отношении к онанизму он не рассказывал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15058

      playsh > Alemann 15 ноября, 12:16

      Артёмка утверждает,что онанизм - это божий дар.

      1
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      ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > playsh 15 ноября, 13:10

      Следишь за ним и завидуешь?) Он же ваш по крови и духу,чпартаковский)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25391

      bset 15 ноября, 10:57

      Дзюба прокомментировал отношение к играм: "Люблю позадротить"

      2
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