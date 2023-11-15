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    • Кириченко определил тройку лучших тренеров РПЛ по итогам первой половины сезона

    Кириченко определил тройку лучших тренеров РПЛ по итогам первой половины сезона

    Дмитрий Кириченко назвал лучших тренеров чемпионата России после 15 туров.

    «Как всегда, Семак. «Зенит» начал не очень, но сейчас команда встала на тот путь, по которому и должна идти.

    Назову Ташуева. То, что он сейчас сделал с «Факелом», достойно большого уважения.

    И третьим назову Ивича. «Краснодар», может, стал менее ярок, но этот тренер убедил и владельца команды в каких-то вещах», – сказал Кириченко.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 32 очка.
    • «Зенит» идет вторым с отставанием в 2 балла.
    • «Факел» занимает 10-е место. Ташуев возглавил команду 8 сентября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.11.2023 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -55

      Скай 15 ноября, 07:36

      видимо сержик сямак, приплатил димке.

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