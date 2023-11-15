Кириченко определил тройку лучших тренеров РПЛ по итогам первой половины сезона

Дмитрий Кириченко назвал лучших тренеров чемпионата России после 15 туров.

«Как всегда, Семак. «Зенит» начал не очень, но сейчас команда встала на тот путь, по которому и должна идти.

Назову Ташуева. То, что он сейчас сделал с «Факелом», достойно большого уважения.

И третьим назову Ивича. «Краснодар», может, стал менее ярок, но этот тренер убедил и владельца команды в каких-то вещах», – сказал Кириченко.