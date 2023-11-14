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    • Смородская объяснила, почему «Краснодар» не станет чемпионом

    Смородская объяснила, почему «Краснодар» не станет чемпионом

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская дала прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ.

    – Готов ли «Краснодар» становиться чемпионом?

    – Я что‑то не очень в это верю. Да, половина чемпионата пройдена, полпути – позади, но это еще ничего не значит.

    Есть еще вторая половина дороги – важно пройти весь этот длинный путь. Здесь нужен опыт борьбы за первое место, и нужно не сдаваться в каждой игре.

    Поэтому я не очень верю, что «Краснодар» будет первым. Мне кажется, что «Зенит» снова станет чемпионом.

    – То есть именно этого опыта борьбы за чемпионство «Краснодару» может не хватить во втором круге?

    – Конечно. У меня был прецедент с «Локомотивом», когда мы шли на первом месте, и у главного тренера Кучука сдали нервы. Он взял и посадил футболистов смотреть перед игрой матч другой команды – и всe.

    В результате мы проиграли и заняли третье место. А после просмотра игры показалось, что вот, мол, все, у нас прямая дорога к чемпионству. Вместо того, чтобы о своей игре думать, они матч конкурента в холле гостиницы смотрели – «молодцы».

    Как так можно? Вот это как раз отсутствие опыта борьбы за первое место.

    • «Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • «Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, отставая на 2 балла.
    • Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.11.2023 19:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 23:36

      Смороддина Краснодар в твоей вере не нуждается.

      0
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 14 ноября, 21:34

      Да ладно, пусть Краснодыр будем чемпионом второго места, еще 5 лет.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1664

      k611 14 ноября, 21:14

      Смородская может говорить всё что угодно. Как оно будет никто не знает.

      0
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      Рейтинг: +516

      the teacher 14 ноября, 20:38

      К сожалению она права

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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 14 ноября, 20:38

      Я не пойму, как просмотр игры конкурента, мог повлиять на турнирное положение?)

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      Рейтинг: +1237

      Cubinec1989 > Красногвардейчик 14 ноября, 21:40

      Таймы шли, очки списывались))

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