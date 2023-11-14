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  • Смородская объяснила, почему «Краснодар» не станет чемпионом

Смородская объяснила, почему «Краснодар» не станет чемпионом

14 ноября 2023, 19:48
5

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская дала прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ.

– Готов ли «Краснодар» становиться чемпионом?

– Я что‑то не очень в это верю. Да, половина чемпионата пройдена, полпути – позади, но это еще ничего не значит.

Есть еще вторая половина дороги – важно пройти весь этот длинный путь. Здесь нужен опыт борьбы за первое место, и нужно не сдаваться в каждой игре.

Поэтому я не очень верю, что «Краснодар» будет первым. Мне кажется, что «Зенит» снова станет чемпионом.

– То есть именно этого опыта борьбы за чемпионство «Краснодару» может не хватить во втором круге?

– Конечно. У меня был прецедент с «Локомотивом», когда мы шли на первом месте, и у главного тренера Кучука сдали нервы. Он взял и посадил футболистов смотреть перед игрой матч другой команды – и всe.

В результате мы проиграли и заняли третье место. А после просмотра игры показалось, что вот, мол, все, у нас прямая дорога к чемпионству. Вместо того, чтобы о своей игре думать, они матч конкурента в холле гостиницы смотрели – «молодцы».

Как так можно? Вот это как раз отсутствие опыта борьбы за первое место.

  • «Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.
  • «Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, отставая на 2 балла.
  • Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смородская Ольга
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1699983480
Я не пойму, как просмотр игры конкурента, мог повлиять на турнирное положение?)
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the teacher
1699983489
К сожалению она права
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k611
1699985644
Смородская может говорить всё что угодно. Как оно будет никто не знает.
Ответить
шахта Заполярная
1699994165
Смороддина Краснодар в твоей вере не нуждается.
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