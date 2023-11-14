Смородская объяснила, почему «Краснодар» не станет чемпионом

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская дала прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ.

– Готов ли «Краснодар» становиться чемпионом?

– Я что‑то не очень в это верю. Да, половина чемпионата пройдена, полпути – позади, но это еще ничего не значит.

Есть еще вторая половина дороги – важно пройти весь этот длинный путь. Здесь нужен опыт борьбы за первое место, и нужно не сдаваться в каждой игре.

Поэтому я не очень верю, что «Краснодар» будет первым. Мне кажется, что «Зенит» снова станет чемпионом.

– То есть именно этого опыта борьбы за чемпионство «Краснодару» может не хватить во втором круге?

– Конечно. У меня был прецедент с «Локомотивом», когда мы шли на первом месте, и у главного тренера Кучука сдали нервы. Он взял и посадил футболистов смотреть перед игрой матч другой команды – и всe.

В результате мы проиграли и заняли третье место. А после просмотра игры показалось, что вот, мол, все, у нас прямая дорога к чемпионству. Вместо того, чтобы о своей игре думать, они матч конкурента в холле гостиницы смотрели – «молодцы».

Как так можно? Вот это как раз отсутствие опыта борьбы за первое место.

«Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.

«Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, отставая на 2 балла.

Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?