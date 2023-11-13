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    • Шансы «Зенита» на чемпионство выросли после ничьей с «Краснодаром»: анализ от Opta

    Шансы «Зенита» на чемпионство выросли после ничьей с «Краснодаром»: анализ от Opta

    Модель прогнозирования Opta Predictor определила вероятного победителя РПЛ по итогам сезона-2023/24.

    Фаворитом в борьбе за чемпионство остается «Зенит». Его шансы – почти 58 процентов.

    Действующий лидер Премьер-лиги «Краснодар» станет чемпионом с вероятностью 37,2 процента.

    • Предыдущий анализ датирован 23 октября – он проводился по итогам 12 туров.
    • Тогда у «Зенита» было 52%, а у «Краснодара» – 41,9%.
    • В субботу команды сыграли друг с другом в 15-м туре РПЛ – матч в Санкт-Петербурге завершился ничьей 1:1.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Opta

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    13.11.2023 14:35
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Spirit07 14 ноября, 10:59

      Интересно посмотреть алгорим расчёта Опты. После ничьей с конкурентом _в гостях_ шансы у команды _падают_.
      Психологическое давление?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 13 ноября, 15:40

      Какие шансы? Всё будет зависеть от Краснодара......как он весной выступать будет, но вся страна желает ему стать чемпионами, Галицкий заслужил.....да и картонный чемпион надоел

      8
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Красногвардейчик 13 ноября, 16:01

      Нравится не нравится, давай терпи ....
      Вам что заняться не чем, боритесь за вторую строчку, вам и так сойдет.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > Питерский князь 13 ноября, 16:11

      Да мы не имеем мешка, и Дюкова в РФС)) а нравится...не нравится, просто смеёмся над фанерными ,,шампиньонствами,, питерского искусственного политпроекта))

      2
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      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Красногвардейчик 13 ноября, 16:18

      Главное штаны не испачкайте от смеха.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > Питерский князь 13 ноября, 16:41

      Да это уже и не важно))) главное шампиньон картонный)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 15:06

      Что это за 0.3 питарских процента?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 13 ноября, 15:01

      Ё п.та газ со скидкой покупает))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6739

      fakeid 13 ноября, 14:54

      а чего тут думать. после потери малкома и кузяева пытались найти игру, под конец круга отыскали, стали забивать, быстро сократили отрыв. к тому же на дистанции зенит точно лучше всех, скамейка длинная, зимой приедет энрике, по весне всех надерём, особенно хряков в питере, и станем чемпионами. гы-гы.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > fakeid 13 ноября, 15:42

      Малкома и Кузяева? И всего то? и игры уже нет такой, вот в чём и есть заслуга тренера, Семак просто дрожит над бразилами, ибо если они уйдут, все сразу увидят что он обыкновенный физрук

      2
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      ...
      Рейтинг: +11970

      alp > Красногвардейчик 13 ноября, 16:36

      ты из любого клуба легов убери, и посмотри, кто есть ху..

      0
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      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > alp 13 ноября, 16:44

      У ЦСКА леги низкого качества, и команда меняется практически каждый сезон....скорее продают чем приобретают, и денег нет на хорошие трансферы...и санкции к ЦСКА более суровые.....Семак при таких условиях крякнул бы, а Федотов тащит кем есть

      1
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > alp 13 ноября, 16:45

      Кстати....я сейчас за то, чтобы убрать всех легов, да в зрелещности потеряем, но посмотрим, чья школа лучше

      1
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      Рейтинг: +11970

      alp > Красногвардейчик 13 ноября, 17:03

      дак посмотри как молодежки играют - и легов нет и клубные воспитанники.

      0
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > alp 13 ноября, 18:27

      А ты что хочешь?

      0
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      Рейтинг: +11970

      alp > Красногвардейчик 14 ноября, 11:07

      да пусть все будет как есть. топ клубы рпл усиливаются в меру своих финансовых возможностей, клубы в нижней части усиливаются местными талантами. так везде, и это работает

      0
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > alp 14 ноября, 11:59

      Твоё мнение понятно, конечно хорошо, имея практически лендлиз на финансирование)) А я считаю сейчас самый момент поднимать собственную молодёжь, а не кормить средненьких легов

      0
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