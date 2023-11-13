Шансы «Зенита» на чемпионство выросли после ничьей с «Краснодаром»: анализ от Opta

Модель прогнозирования Opta Predictor определила вероятного победителя РПЛ по итогам сезона-2023/24.

Фаворитом в борьбе за чемпионство остается «Зенит». Его шансы – почти 58 процентов.

Действующий лидер Премьер-лиги «Краснодар» станет чемпионом с вероятностью 37,2 процента.

Предыдущий анализ датирован 23 октября – он проводился по итогам 12 туров.

Тогда у «Зенита» было 52%, а у «Краснодара» – 41,9%.

В субботу команды сыграли друг с другом в 15-м туре РПЛ – матч в Санкт-Петербурге завершился ничьей 1:1.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?