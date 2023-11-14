Романцев встал на защиту Карпина: «Его позиция более патриотична»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев считает необоснованной критику в адрес Валерия Карпина из-за его слов по поводу отъезда футболистов за границу.

– Сейчас на Карпина набрасываются люди, которые хотят выслужиться. Обвиняют, что он недостаточный патриот, потому что прямо говорит о нашей ужасной ситуации. Вы его постоянно поддерживаете.

– И буду поддерживать. Потому что сейчас у нас могут пропасть несколько поколений. Может, я немножко отошел, сейчас общаюсь меньше, но раньше и варился с легкоатлетами, и знал синхронисток. Допустим, сейчас там [на Западе] придут в себя и допустят нас на летнюю Олимпиаду. Кем мы поедем?

И футболисты у нас потихонечку в своем соку, как мыши в крупе, варятся. А посмотрите на Головина – выстрелил. Без флага, без гимна, но все же знают, что он русский.

А если таких человек пять будет? Как во времена, когда Мостовой с Карпиным в Испании играли. Мы же гордились ими. Гордились нашей страной.

Я считаю, что позиция Карпина более патриотична. Потому что футболисты могут прославлять нашу страну. Нельзя же плыть по течению. А то обиделись на всех и сопли жуем.

– И во Франции никто не скрывает, что Головин из России – флаг есть.

– Так вот именно. И хорошо, если еще такие ребята будут в Италии, Германии. Надо бороться. Проникать туда самим. Они закрыли дверь – а ты в окно. От русских спортсменов просто так не отделаться.

Раскручивать, что Карпин не патриот, – большая глупость. Он говорит то же самое, что я сейчас сказал. И попробуйте со мной поспорить.