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    • Романцев встал на защиту Карпина: «Его позиция более патриотична»

    Романцев встал на защиту Карпина: «Его позиция более патриотична»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев считает необоснованной критику в адрес Валерия Карпина из-за его слов по поводу отъезда футболистов за границу.

    – Сейчас на Карпина набрасываются люди, которые хотят выслужиться. Обвиняют, что он недостаточный патриот, потому что прямо говорит о нашей ужасной ситуации. Вы его постоянно поддерживаете.

    – И буду поддерживать. Потому что сейчас у нас могут пропасть несколько поколений. Может, я немножко отошел, сейчас общаюсь меньше, но раньше и варился с легкоатлетами, и знал синхронисток. Допустим, сейчас там [на Западе] придут в себя и допустят нас на летнюю Олимпиаду. Кем мы поедем?

    И футболисты у нас потихонечку в своем соку, как мыши в крупе, варятся. А посмотрите на Головина – выстрелил. Без флага, без гимна, но все же знают, что он русский.

    А если таких человек пять будет? Как во времена, когда Мостовой с Карпиным в Испании играли. Мы же гордились ими. Гордились нашей страной.

    Я считаю, что позиция Карпина более патриотична. Потому что футболисты могут прославлять нашу страну. Нельзя же плыть по течению. А то обиделись на всех и сопли жуем.

    – И во Франции никто не скрывает, что Головин из России – флаг есть.

    – Так вот именно. И хорошо, если еще такие ребята будут в Италии, Германии. Надо бороться. Проникать туда самим. Они закрыли дверь – а ты в окно. От русских спортсменов просто так не отделаться.

    Раскручивать, что Карпин не патриот, – большая глупость. Он говорит то же самое, что я сейчас сказал. И попробуйте со мной поспорить.

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    Источник: Sports.ru

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    14.11.2023 16:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2634

      evgevg13 14 часов назад

      Тоже прав

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 14 ноября, 21:40

      Тут по другому и не скажешь, молодец ОИР, чем больше наших ребят буду играть в зарубежных клубах тем будет лучше для сборной, и дома надо больше готовить наших российских пацаном, а смазных брать если они действительно выше на голову наших

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      Рейтинг: +1189

      edw7777 14 ноября, 17:32

      Поддерживаю в этом вопросе Романцева, хотя и не люблю его.

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      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 17:22

      И футболисты в собственном соку и мыши в крупе - круто сказанул. Добавлю: и маразм в башке, но все таки ОИР легенда Спартака для меня как игрок. Как тренер нет, то были смутные времена с финансовыми махинациями, алкоголизмом и бандитскими разборками.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > NewLife 14 ноября, 18:28

      По "чесноку", игроком он был корявеньким...
      Тема из пальца высосана.
      Их никто не приглашает , так как уровень низкий, вот и все дела.

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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 14 ноября, 17:04

      Чё то пьяница не то говорит.....

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