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    • Мостовой — о стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон?»

    Мостовой — о стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон?»

    Экс-полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании пройти тренерскую стажировку в «Факеле».

    «Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева. Да, на курсах у нас есть задание, связанное с этим – выбрать клуб для прохождения стажировки, но пока я нахожусь в поисках.

    Аршавин уже побывал на стажировке у Лички в «Динамо» и ничего нового, как он сказал, не увидел. Что можно увидеть нового мне, Денисову, Жиркову или Аршавину, которые двадцать лет в футболе? Все уже давно придумано. Может, Андрей так сказал, потому что мы с Сашей Самедовым хорошие друзья, но, повторюсь, что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? В карьере я играл на разных полях, на щебне, на бетоне, поэтому меня или кого-то другого, кто много лет играл в футбол, ничем не удивить», – сказал Мостовой.

    • С конца августа Мостовой обучается на тренера в академии РФС.
    • «Факел» по итогам первого круга занимает 10-е место в РПЛ с 19 очками.

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    Источник: Sport24

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    14.11.2023 13:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2048

      Artemka444 14 ноября, 16:51

      Пипец да уж поехал царек в Барселону!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      Freyd 14 ноября, 14:28

      Увидишь тренера который не трындит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69314

      portero 14 ноября, 14:15

      Хотелось бы узнать какое место устроит "царя"?
      Помню он озвучивал Спартак, это связано с тем что там тренера хорошую неустойку получают????

      1
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      Рейтинг: +770

      Baggio1986 14 ноября, 13:43

      Человек слишком буквально принял своё прозвище в Сельте...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25391

      bset 14 ноября, 13:38

      Будет сидеть на пенсии и рассказывать, какой бы он мог быть гениальный тренер, всех победил бы

      3
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 13:28

      Саша иди к семаку, он тебя научит.

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      Рейтинг: +914

      lejnin > шахта Заполярная 14 ноября, 15:35

      "Чему меня научит Семак? Что можно увидеть нового мне, который двадцать лет в футболе? Все уже давно придумано» (с) Царь, слегка поехваший.
      На самом деле, тут вместо Семака можно подставить любую фамилию из мирового футбола, ниего не поменяется по мнению Моста, ведь всё уже давно придумано )))

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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > lejnin 14 ноября, 19:06

      Ну как чему? во первых кушать вместо нормальной пищи сельдерей. Во вторых, тренер особо не нужен когда в команде столько бразилов. Они сами могут выбирать состав.

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