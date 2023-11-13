Губерниев оценил перспективы «Динамо» в этом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Динамо» в РПЛ.

Москвичи набрали 25 очков в 15 турах чемпионата.

Команда стала 3-й по итогам первого круга.

Отставание от лидера – 7 баллов.

«Динамо» бежит в тройке и я как почетный динамовец обязан отреагировать. В первом круге молодцы!!! В тройке по делу.

Летом усилились ярким тренером и классными игроками. Как единственный в стране футбольный обозреватель отмечу привлекательный стиль игры и потенциал обыгрывать любого соперника.

Минусы тоже вижу – многовато исканий и как результат упущенных очков, когда их надо брать… Как же так?! Но Москва не сразу строилась! И «Динамо» Москва – тоже!

Команда матереет на глазах, учится добывать нужный результат не только в матчах с топами. Главное теперь – уверенности игрокам и без лишних метаний тренеру.

Есть все шансы уйти зимовать в тройке призеров и подготовить плацдарм для борьбы за золото!!! Если «бело-голубые» продолжат дальше двигаться в правильном направлении, то скоро, вместе с футболистом Бессмертным,страна до чемпионства «Динамо» доживет!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.