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    Губерниев оценил перспективы «Динамо» в этом сезоне

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результатах «Динамо» в РПЛ.

    • Москвичи набрали 25 очков в 15 турах чемпионата.
    • Команда стала 3-й по итогам первого круга.
    • Отставание от лидера – 7 баллов.

    «Динамо» бежит в тройке и я как почетный динамовец обязан отреагировать. В первом круге молодцы!!! В тройке по делу.

    Летом усилились ярким тренером и классными игроками. Как единственный в стране футбольный обозреватель отмечу привлекательный стиль игры и потенциал обыгрывать любого соперника.

    Минусы тоже вижу – многовато исканий и как результат упущенных очков, когда их надо брать… Как же так?! Но Москва не сразу строилась! И «Динамо» Москва – тоже!

    Команда матереет на глазах, учится добывать нужный результат не только в матчах с топами. Главное теперь – уверенности игрокам и без лишних метаний тренеру.

    Есть все шансы уйти зимовать в тройке призеров и подготовить плацдарм для борьбы за золото!!! Если «бело-голубые» продолжат дальше двигаться в правильном направлении, то скоро, вместе с футболистом Бессмертным,страна до чемпионства «Динамо» доживет!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    13.11.2023 18:16
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