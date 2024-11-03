Реакция Губерниева на победу «Спартака» в дерби

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

В матче было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«ЦСКА – «Спартак». Вначале о главном. О судействе! Ну, так нельзя. Если арбитр выходит на поле поболтать и потыкать пальцем в игроков – драка обеспечена… И не одна. При этом дело вовсе не в рефери Сухом. По нему видно, что он исполнитель. Так у нас судят. Так их учат. Не показывай желтые! А потом разнимай битвы и смотри VAR!

И коротко о футболе. «Спартак» был лучше, победил 2:0, хотя и те, и другие были не очень», – написал Губерниев.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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