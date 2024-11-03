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    Реакция Губерниева на победу «Спартака» в дерби

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

    «ЦСКА – «Спартак». Вначале о главном. О судействе! Ну, так нельзя. Если арбитр выходит на поле поболтать и потыкать пальцем в игроков – драка обеспечена… И не одна. При этом дело вовсе не в рефери Сухом. По нему видно, что он исполнитель. Так у нас судят. Так их учат. Не показывай желтые! А потом разнимай битвы и смотри VAR!

    И коротко о футболе. «Спартак» был лучше, победил 2:0, хотя и те, и другие были не очень», – написал Губерниев.

    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    03.11.2024 09:02
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    Комментарии (7)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1730615001
    Игра равна играли два го на, а где спам там всегда подлые непонятки
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    Хулиганин
    1730622385
    За своими самострелами смотри. То ЧЕРТановский гном пальчик поломает. Теперь воротчик на ровном месте поломался. Не хотят играть.
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    Борис34684
    1730623958
    Спартак хоть вышел побеждать любой ценой, пусть даже и через драку. А Николич то на хрена вывел команду с мыслями проиграть.
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    полиграф-шариков-yandex
    1730642704
    губерниев, заткнись!!!
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