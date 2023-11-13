Глушаков рассчитывает поехать на сборы с клубом РПЛ

Бывший полузащитник сборной России 36-летний Денис Глушаков рассказал о возможности пройти зимние сборы с одним из клубов РПЛ.

«Моя карьера? Да чего о ней говорить, время покажет, увидите все. Конечно, я еще хочу играть. Возможно, зимой поеду на сборы с командой РПЛ, посмотрим», – сказал Глушаков.