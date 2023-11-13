Глушаков рассчитывает поехать на сборы с клубом РПЛ

Бывший полузащитник сборной России 36-летний Денис Глушаков рассказал о возможности пройти зимние сборы с одним из клубов РПЛ.
«Моя карьера? Да чего о ней говорить, время покажет, увидите все. Конечно, я еще хочу играть. Возможно, зимой поеду на сборы с командой РПЛ, посмотрим», – сказал Глушаков.
- 20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским «Спартаком», выступающим во Второй лиге.
- С февраля 2023 года до конца прошлого сезона он играл за «Пари НН». В июле сыграл за команду по пляжному футболу «Строгино».
- Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака» в 2017 году.
Источник: ТАСС