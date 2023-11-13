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    Глушаков рассчитывает поехать на сборы с клубом РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России 36-летний Денис Глушаков рассказал о возможности пройти зимние сборы с одним из клубов РПЛ.

    «Моя карьера? Да чего о ней говорить, время покажет, увидите все. Конечно, я еще хочу играть. Возможно, зимой поеду на сборы с командой РПЛ, посмотрим», – сказал Глушаков.

    • 20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским «Спартаком», выступающим во Второй лиге.
    • С февраля 2023 года до конца прошлого сезона он играл за «Пари НН». В июле сыграл за команду по пляжному футболу «Строгино».
    • Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака» в 2017 году.

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    Источник: ТАСС

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    13.11.2023 08:38
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