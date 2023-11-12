Семак объяснил, что его не устраивает в Изидоре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен нападающим Вильсоном Изидором.

«Аренда Изидора была оправданна. Его результативность? Ему нужно как следует поработать, его функциональная готовность сейчас не на самом лучшем уровне. Вильсону надо потерпеть и адаптироваться – вспомните Вендела, вспомните Матео Кассьерру», – сказал Семак.

23-летний француз арендован у «Локомотива».

У Вильсона за «Зенит» в РПЛ 7 матчей и 1 гол.

Изидор в России почти 2 года.

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