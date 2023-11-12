Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Семак объяснил, что его не устраивает в Изидоре

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен нападающим Вильсоном Изидором.

    «Аренда Изидора была оправданна. Его результативность? Ему нужно как следует поработать, его функциональная готовность сейчас не на самом лучшем уровне. Вильсону надо потерпеть и адаптироваться – вспомните Вендела, вспомните Матео Кассьерру», – сказал Семак.

    • 23-летний француз арендован у «Локомотива».
    • У Вильсона за «Зенит» в РПЛ 7 матчей и 1 гол.
    • Изидор в России почти 2 года.

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?

    Новости по теме
    Семак высказался о будущем Ренана в «Зените» 8
    Семак ответил на вопрос о работе за границей 3
    Семак подвел итоги первого круга РПЛ для «Зенита» 1
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2023 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8031

      Semenycch 12 ноября, 15:18

      Все верно, все по делу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5653

      PAREVG. 12 ноября, 13:43

      Оставьте его себе, Локо он не нужен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7335

      Красногорск_Фан 12 ноября, 11:38

      Забирайте )) не жалко. Лавки станут лучше. Чище.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Красногорск_Фан 12 ноября, 11:55

      Аренда летом кончится. Заберёте обратно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7168

      Давид59 12 ноября, 11:10

      Вот Москве с Локо и будет такая возможность. Совсем скоро.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Давид59 12 ноября, 12:34

      А нужен он теперь Локо?,это так же как и защитником ЦСКА, теперь и нах. не нужны

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+