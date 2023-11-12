Сафонов: «Мы отскочили в матче с «Зенитом»

Наверно объективная оценка, последних 15 минут игры.
Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
– Вы рады ничейному результату или недовольны им?
– Мягко говоря, в концовке мы отскочили. Нам должны были забивать: штанга, затем добивания. После такого результат в виде ничьи мы посчитали комфортным для нас.
- «Краснодар» выиграл 1-й круг сезона РПЛ.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев
Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?