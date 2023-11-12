Сафонов: «Мы отскочили в матче с «Зенитом»

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

– Вы рады ничейному результату или недовольны им?

– Мягко говоря, в концовке мы отскочили. Нам должны были забивать: штанга, затем добивания. После такого результат в виде ничьи мы посчитали комфортным для нас.

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