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    Сафонов: «Мы отскочили в матче с «Зенитом»

    Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    – Вы рады ничейному результату или недовольны им?

    – Мягко говоря, в концовке мы отскочили. Нам должны были забивать: штанга, затем добивания. После такого результат в виде ничьи мы посчитали комфортным для нас.

    • «Краснодар» выиграл 1-й круг сезона РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    12.11.2023 09:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 ноября, 10:42

      Наверно объективная оценка, последних 15 минут игры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22488

      Cleaner 12 ноября, 10:20

      Игроки Краснодара откровенно сдрейфили, когда во втором тайме Зенит начал агрессивную игру...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 09:31

      Быки взяли одно очко, а Зенит упустил 2 Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22488

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 10:23

      Первый тайм я не смотрел, а по второму Зенит смотрелся на голову лучше Краснодара. Было ощущение, что играет взрослая команда(Зенит) против провинциальной молодежки. У игроков Краснодара прямо коленки тряслись при виде игроков Зенита. Краснодарцы реально БОЯЛИСЬ зенитовцев...

      После гола Зенита, Сафонова реально затоптали в своих воротах, вырывая мяч из рук, но никто из Краснодарцев даже не попробовал заступиться за своего вратаря. Стыдно за такой Краснодар...(((

      3
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      Рейтинг: +5369

      Spirit_78 > Cleaner 12 ноября, 12:40

      В первом Краснодар по физике превосходил, хотя какого-то явного игрового преимущества не было.
      А про Сафонова - нужно быть готовым к подобному, когда удерживаешь мяч после пропущенного гола. Тут провокация была как раз от него.

      3
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      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak > Cleaner 12 ноября, 12:53

      Краснодар тянул время всеми способами. Вот от чего должно быть стыдно.

      3
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > Владимир-Филиппов-vkontak 12 ноября, 17:23

      Тянуть время не стыдно. Стыдно бояться своего соперника...

      0
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > Spirit_78 12 ноября, 17:25

      Дело не в Сафонове, а в том, что никто из игроков Краснодара ДАЖЕ НЕ ПОПЫТАЛСЯ защитить своего вратаря...(((

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      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak > Cleaner 12 ноября, 20:24

      Тянуть время тоже стыдно, т.к. это неуважение соперников и зрителей. А в данном случае ещё и следствие неуверенности в себе и трусости.
      Краснодар недостоин чемпионства.

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