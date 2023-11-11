Семак ответил, почему «Зенит» не лидирует в РПЛ

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили, почему команда не лидирует в чемпионате после первого круга.

В 15-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.

Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

«Почему «Зенит» не лидирует? Такое бывает. Сейчас мы столкнулись со сложностями. И наша работать с достоинством и честью из них выходить. Все привыкли говорить у «Зенита» нет проблем, четыре состава. Но мы понимаем наши сложности. И сейчас стараемся делать максимум из того на что мы способны.

Всем хочется лидировать, безусловно. Но нужно не только хотеть, но ещe и мочь. Сейчас идут рабочие моменты. Главное как мы выйдем из этой ситуации», – сказал Семак.