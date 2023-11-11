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    Семак ответил, почему «Зенит» не лидирует в РПЛ

    Главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили, почему команда не лидирует в чемпионате после первого круга.

    • В 15-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
    • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

    «Почему «Зенит» не лидирует? Такое бывает. Сейчас мы столкнулись со сложностями. И наша работать с достоинством и честью из них выходить. Все привыкли говорить у «Зенита» нет проблем, четыре состава. Но мы понимаем наши сложности. И сейчас стараемся делать максимум из того на что мы способны.

    Всем хочется лидировать, безусловно. Но нужно не только хотеть, но ещe и мочь. Сейчас идут рабочие моменты. Главное как мы выйдем из этой ситуации», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 22:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +976

      The only one 12 ноября, 02:07

      почему «Зенит» не лидирует в РПЛ? Потому что гладиолус...

      1
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 11 ноября, 23:35

      Сейчас мы столкнулись со сложностями - нет не.гров, у всех есть, а у нас нет, вот в чем проблема! Сказал Семак.

      0
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      Рейтинг: +5509

      neveldomha 11 ноября, 23:23

      Весна все на свои места поставит. И Динамо пыталось и Локо хотелось и ЦСКА держалось, а не смоглось.

      0
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      Рейтинг: +2346

      Бриг 11 ноября, 22:52

      Уже писал после 10 туров - Краснодар-чемпион. Сегодня - подтверждение.

      1
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Бриг 11 ноября, 23:10

      Посмотрим, что напишешь после 20 туров...............

      1
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol > Бриг 11 ноября, 23:36

      У быков элементарно не хватит ресурсов. Этих загонять, и каюк!

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 22:48

      Просто плохо подготовил команду в предсезонке. Из за этого на старте потеряли кучу очков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +342

      ЗаЖиМ 11 ноября, 22:40

      Прямо в Мойку, прямо в Мойку...

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