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    • «Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хайденхайм», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 17:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Гнабри, Горецка, Сане, Мюллер, Лаймер, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    «Хайденхайм»: Мюллер, Гимбер, Майнка, Траоре, Тойеркауф, Шeппнер, Динкчи, Дек, Малони, Бесте, Клейдиенст.

    Главный тренер: Франк Шмидт

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария»«Хайденхайм»

    Бавария-Хайденхайм смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 12:52
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