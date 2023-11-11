Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хайденхайм», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 17:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Гнабри, Горецка, Сане, Мюллер, Лаймер, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
«Хайденхайм»: Мюллер, Гимбер, Майнка, Траоре, Тойеркауф, Шeппнер, Динкчи, Дек, Малони, Бесте, Клейдиенст.
Главный тренер: Франк Шмидт
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария» – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»