Зидан объяснил, чем Месси отличается от других игроков

Лионель Месси и Зинедин Зидан пообщались в ролике для adidas.

«Ты владеешь магией, которая необходима для игры на позиции «десятки». «Десятка» – это лидер команды, творец.

Лео, ты замечаешь вещи раньше других игроков. Я опережал других на секунду, ты – на три. Это отличает тебя от других. Ты знаешь, что делать еще до приема мяча. На такое мало кто способен», – считает Зидан.

У Месси 8 «Золотых мячей».

У него контракт до 2025 года с «Интером Майами».

Впереди у Лео ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 за Аргентину.

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