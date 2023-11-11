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    Зидан объяснил, чем Месси отличается от других игроков

    Лионель Месси и Зинедин Зидан пообщались в ролике для adidas.

    «Ты владеешь магией, которая необходима для игры на позиции «десятки». «Десятка» – это лидер команды, творец.

    Лео, ты замечаешь вещи раньше других игроков. Я опережал других на секунду, ты – на три. Это отличает тебя от других. Ты знаешь, что делать еще до приема мяча. На такое мало кто способен», – считает Зидан.

    • У Месси 8 «Золотых мячей».
    • У него контракт до 2025 года с «Интером Майами».
    • Впереди у Лео ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 за Аргентину.

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    Источник: ютуб-канал adidas

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    11.11.2023 01:01
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