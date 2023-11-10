«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с Неймаром

Руководство саудовского «Аль-Хиляля» рассматривает возможность приостановки соглашения с 31-летним бразильцем Неймаром, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что клуб хочет усилить позицию левого защитника.

В октябре Неймар получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Его восстановление займет более шести месяцев.

После перехода из «ПСЖ» Неймар провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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