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    Мостовой оценил кандидатов на вылет из РПЛ

    Бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отметил, что в данный момент в РПЛ нет явных кандидатов на вылет.

    «Сейчас не вижу ни одной команды, которую можно назвать явным претендентом на вылет из РПЛ, как было в предыдущих годах. Об этом я и говорил в начале сезона, что все выровнялось. Недавно «Факел» выглядел безнадежным, а сейчас он в середине. А «Ахмат» был неплох, а сейчас внизу. Даже «Сочи» в нескольких играх играл не так плохо», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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