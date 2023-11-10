Мостовой оценил кандидатов на вылет из РПЛ

Бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отметил, что в данный момент в РПЛ нет явных кандидатов на вылет.

«Сейчас не вижу ни одной команды, которую можно назвать явным претендентом на вылет из РПЛ, как было в предыдущих годах. Об этом я и говорил в начале сезона, что все выровнялось. Недавно «Факел» выглядел безнадежным, а сейчас он в середине. А «Ахмат» был неплох, а сейчас внизу. Даже «Сочи» в нескольких играх играл не так плохо», – сказал Мостовой.