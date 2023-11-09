Появилось расписание матчей РПЛ до конца года

Российская Премьер-лига обнародовала расписание оставшихся матчей в 2023 году.
Речь идет о 16-м, 17-м и 18-м турах.
16-й тур
25 ноября (суббота)
13:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
15:15 «Зенит» – «Сочи»
17:30 ЦСКА – «Динамо»
19:45 «Балтика» – «Спартак»
26 ноября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» – «Ахмат»
14:00 «Урал» – «Краснодар»
16:30 «Рубин» – «Факел»
17-й тур
2 декабря (суббота)
14:00 «Пари НН» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
19:30 «Факел» – «Балтика»
3 декабря (воскресенье)
14:00 ЦСКА – «Ростов»
16:30 «Краснодар» – «Оренбург»
16:30 «Локомотив» – «Зенит»
4 декабря (понедельник)
19:30 «Динамо» – «Рубин»
18-й тур
8 декабря (пятница)
19:00 «Локомотив» – «Урал»
9 декабря (суббота)
14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:45 «Зенит» – «Пари НН»
10 декабря (воскресенье)
14:00 «Факел» – «Динамо»
16:30 «Сочи» – «Оренбург»
19:45 «Балтика» – «Рубин»
19:45 «Краснодар» – ЦСКА