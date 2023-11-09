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    Появилось расписание матчей РПЛ до конца года

    Российская Премьер-лига обнародовала расписание оставшихся матчей в 2023 году.

    Речь идет о 16-м, 17-м и 18-м турах.

    16-й тур

    25 ноября (суббота)

    13:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

    15:15 «Зенит» – «Сочи»

    17:30 ЦСКА – «Динамо»

    19:45 «Балтика» – «Спартак»

    26 ноября (воскресенье)

    12:00 «Оренбург» – «Ахмат»

    14:00 «Урал» – «Краснодар»

    16:30 «Рубин» – «Факел»

    19:00 «Ростов»«Пари НН»

    17-й тур

    2 декабря (суббота)

    14:00 «Пари НН» – «Урал»

    16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»

    19:30 «Факел» – «Балтика»

    3 декабря (воскресенье)

    14:00 ЦСКА – «Ростов»

    16:30 «Краснодар» – «Оренбург»

    16:30 «Локомотив» – «Зенит»

    19:00 «Ахмат»«Спартак»

    4 декабря (понедельник)

    19:30 «Динамо» – «Рубин»

    18-й тур

    8 декабря (пятница)

    19:00 «Локомотив» – «Урал»

    9 декабря (суббота)

    14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

    16:30 «Ахмат» – «Ростов»

    19:45 «Зенит» – «Пари НН»

    10 декабря (воскресенье)

    14:00 «Факел» – «Динамо»

    16:30 «Сочи» – «Оренбург»

    19:45 «Балтика» – «Рубин»

    19:45 «Краснодар» – ЦСКА

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    09.11.2023 20:20
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