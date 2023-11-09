На Кубе назвали Россию топ-командой мирового уровня

Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра назвал большой частью возможность сыграть против национальной команды России.

«О сборной России в последнее время я мало что слышал и смог посмотреть только ее недавние матчи. Но я знаю, что это топ-команда мирового уровня, которая всегда выступала на всех международных турнирах, чемпионатах мира. Для меня и для многих моих товарищей большая честь сыграть на высоком уровне товарищеский матч с такой хорошей сборной, как российская», – сказал Пьедра.