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    На Кубе назвали Россию топ-командой мирового уровня

    Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра назвал большой частью возможность сыграть против национальной команды России.

    «О сборной России в последнее время я мало что слышал и смог посмотреть только ее недавние матчи. Но я знаю, что это топ-команда мирового уровня, которая всегда выступала на всех международных турнирах, чемпионатах мира. Для меня и для многих моих товарищей большая честь сыграть на высоком уровне товарищеский матч с такой хорошей сборной, как российская», – сказал Пьедра.

    • Товарищеский матч Россия – Куба пройдет 20 ноября в Волгограде.
    • С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в официальных турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2023 15:32
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 17 часов назад

      Не дрейфь Пьедра.Постараетесь и эту "топ-команда мирового уровня" натянете.)))

      0
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      Рейтинг: +528

      Napaleon Banapart 19 часов назад

      Мы бы иМ ухххх... Мы бы иХ ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6579

      Enter2006 20 часов назад

      " назвал большой частью возможность сыграть" - большой частью чего? ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > Enter2006 16 часов назад

      Они или пьяные тексты набирают, или олигофрены.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      То-то) мы сверх сборная)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Практически - ВТОРАЯ СБОРНАЯ МИРА !!! )

      2
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      ...
      Рейтинг: +163

      Dart Veider > VVM1964 18 часов назад

      Видно со сборной СССР по футболу перепутал

      0
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Dart Veider 18 часов назад

      С СССР точно перепутал (((

      2
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