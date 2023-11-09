Мостовой дал совет Черышеву как реанимировать карьеру

Александр Мостовой высказался о застое в карьере вингера «Венеции» Дениса Черышева.

«Чемпионат России оживил бы карьеру Дениса Черышева. Несколько клубов могли бы воспользоваться его услугами, помог бы любой команде. Но на это сложно решиться после того, как всю карьеру провел в Испании.

Понимаете, помимо игры в футбол есть простая жизнь, семья, которую надо будет бросить и уехать – основная сложность в этом.

Если абстрагироваться и подписать контракт на год-два, было бы здорово для него. В РПЛ и уровень пониже. Неплохо было бы видеть его здесь», – заявил Мостовой.