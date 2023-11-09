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    Мостовой дал совет Черышеву как реанимировать карьеру

    Александр Мостовой высказался о застое в карьере вингера «Венеции» Дениса Черышева.

    «Чемпионат России оживил бы карьеру Дениса Черышева. Несколько клубов могли бы воспользоваться его услугами, помог бы любой команде. Но на это сложно решиться после того, как всю карьеру провел в Испании.

    Понимаете, помимо игры в футбол есть простая жизнь, семья, которую надо будет бросить и уехать – основная сложность в этом.

    Если абстрагироваться и подписать контракт на год-два, было бы здорово для него. В РПЛ и уровень пониже. Неплохо было бы видеть его здесь», – заявил Мостовой.

    • 32-летний Черышев в «Венеции» с августа 2022 года.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах (118 минут) без голевых действий.
    • Ранее российский футболист играл только в Испании.

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    Источник: Sport24

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    09.11.2023 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 21 час назад

      К таким травма зависимым игрокам относятся с настороженностью. Его карьера идет к завершению.

      1
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      Рейтинг: +1606

      k611 > zigbert 17 часов назад

      Действительно хрустальный игрок к сожалению.

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