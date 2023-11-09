Куртуа назвал партнера по «Реалу» Лунина Лениным

Травмированный вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями от просмотра матча Лиги чемпионов против «Браги» (3:0).

В воротах «Реала» играл украинский вратарь Андрей Лунин, и Тибо был восхищен выступлением партнера.

Сначала Куртуа опубликовал твит в честь Лунина, где назвал Андрея Лениным. Затем бельгиец опубликовал новый твит – уже без ошибки.

У 24-летнего украинца 2 матча в сезоне Примеры, 1 пропущенный гол.

Андрей принадлежит «Реалу» с 2018 года.

С командой он выигрывал Лигу чемпионов.

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