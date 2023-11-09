Холанду не понравилось, что соперник в перерыве матча попросил у него майку: «Так не делают»

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду не понравилось поведение капитана «Янг Бойз» Мохамеда Камара.

Представитель швейцарского клуба подошел к Эрлингу в перерыве матча Лиги чемпионов и попросил майку. Это не понравилось норвежцу. Он покачал головой и сказал: «Так не делают».

Однако майку Холанд все-таки отдал.

«Манчестер Сити» победил «Янг Бойз» дома со счетом 3:0, а Холанд оформил дубль.

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