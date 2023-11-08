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    • «Это уже вообще»: Рабинер назвал издевательством матч Россия – Куба

    «Это уже вообще»: Рабинер назвал издевательством матч Россия – Куба

    Журналист, писатель Игорь Рабинер не считает нормальным проведение товарищеского матча Россия – Куба.

    • Игра с кубинцами состоится 20 ноября в Волгограде.
    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

    «Какая Куба, вы издеваетесь?! Играйте со сборной легионеров РПЛ!

    Блин, ну это уже вообще. 169-я команда в рейтинге ФИФА. Сто шестьдесят девятая. В чемпионате мира участвовала. В 1938 году.

    Нет, конечно, «Куба – любовь моя» и все такое. Я и сам отдыхал 15 лет назад на Варадеро и ездил в очаровательную Гавану с ее обшарпанной колониальной архитектурой. Но все это не имело никакого отношения к футболу.

    Он у меня ассоциируется только с матчем сборных СССР и Острова Свободы (хотя какая там свобода, по крайней мере была в момент появления такого названия, мы понимаем) на Олимпиаде-80. В матче группового турнира московских Игр команда Константина Бескова разгромила кубинцев – 8:0.

    Хет-трик легендарного ростовчанина Сергея Андреева, по голу Олега Романцева (да, Олег Иванович кубинцам лично забивал!), Сергея Шавло, Федора Черенкова, Юрия Гаврилова, Владимира Бессонова. А было ли что-то крупнее в обозримую эру?

    Если сейчас РФС и Валерию Карпину нужно то же самое – понятно. Только сомневаюсь, что удастся.

    Но когда Валерий Георгиевич задается ответным вопросом: мол, у нас есть другие предложения? – я говорю: есть. У меня есть. И оно не блещет оригинальностью – но это точно не Куба.

    А сборная легионеров РПЛ!

    Кого-то, конечно, вызывают в это время в свои сборные, и в сильнейшем составе ее не будет. Колумбийцев, сербов (а это уже человек семь), ряда других сборников.

    Но Квинси Промес – будет. Зенитовские бразильцы – Клаудиньо, Вендел, Родригао, Марио Фернандес (неважно, что играл за Россию на ЧМ – это неофициальный матч). Армейские бразилейро – Мойзес, Виллиан Роша. Да там одних бразильцев на сборную хватит! Давайте, кстати, составим.

    Вот это был бы матч. Мастерства-то у этих ребят побольше, чем у наших. Или нет, и российские игроки не согласны? А вот и поглядели бы. Интересно же!

    А кому интересно с Кубой – не понимаю», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    08.11.2023 10:53
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1483

      Lilipyt 8 ноября, 18:11

      Интересно почему такой "гений" не подумал, кто будет тренировать сборную легионеров и как они будут играть, когда матч с Кубой будет проходить во время отборочных матчей. Легионеры скажут своим сборным, нет?! Удивительно, как он еще медиа футбол не приплел. Нам остается играть только с дружественными государствами, тем более они делают нам одолжение и прилетят к нам играть, а не мы к ним! Для меня игра с Кубой интересная и необычная, рейтинг смотреть вообще бессмысленно т.к. мы отстранены от матчей и не зарабатываем очки, постепенно падая вниз.

      0
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 8 ноября, 11:40

      Нынешняя rahvusmeeskond - издевательство над российским футболом и болельщиками!

      0
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      Рейтинг: -75

      Скай 8 ноября, 11:38

      ну тогда позор всем кто играет с Кубой: и в кубке КОНКАКАФ и в отборах на ЧМ, а также позор всем кто играет с Гибралтаром с Андорой и т.д.

      2
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 11:18

      Не шарит в политике писатель! Надо играть,быть на виду

      2
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > WILDLING_HRUNDEL 8 ноября, 11:28

      Что бы весь мир был как Клинер ? - ну то есть ржал !!! (((

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > VVM1964 8 ноября, 13:09

      Весь мир!? Да плевать им на нас а нам на них! Америку тоже все не любят а ссат на них голос поднимать и нам так надо

      2
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      ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL > VVM1964 8 ноября, 13:23

      Будем сильными не станут ржать

      0
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      Рейтинг: +2568

      Красногвардейчик 8 ноября, 11:18

      А я лично не уверен, что наша нынешняя сборная сильнее сейчас Кубы) почему позор?

      2
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      Рейтинг: -75

      Скай 8 ноября, 11:11

      мля, любятже у нас из всего проблему делать. Пусть играют, да хоть с Эритреей и Гренландией. И со сборной легионеров тоже можно.

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      Рейтинг: +31807

      JTherry > Скай 8 ноября, 14:10

      кстати, нормальное предложение, которое Рабинер, похоже, скоммуниздил у болельщиков, пишущих в СЭ, многие предлагали провести матч между легионерами РПЛ и сборной России...)

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      Рейтинг: +12435

      ВетеR 8 ноября, 10:59

      На подходе матчи с Эритреей и Гренландией товарищ Рабинер

      2
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      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида > ВетеR 8 ноября, 11:23

      ну а потом пробить дно Белоруссией )) не птак ли Пан Сквозняк ?

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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ВетеR 8 ноября, 11:29

      С Гренландией нельзя - а то вдруг пингвины нас обыграют, это уже перебор будет )))

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      ...
      Рейтинг: +5338

      Бомбардиръ > VVM1964 8 ноября, 11:57

      Скорее сви ньи там обретаются, нежели пингвины)

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      Рейтинг: +31807

      JTherry > VVM1964 8 ноября, 14:04

      несмотря на огромную территорию острова и климат, население в Гренландии все же есть - целых 56 653 чел...) но - этот остров является административной единицей Дании, так что могут выставить сильную сборную, если захотят...)) хо.хлы ("ветер") в упор не знают географии и не понимают, о чем пишут...

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      Рейтинг: +12707

      DeStar > Project Бабангида 8 ноября, 17:57

      уже как раз ведутся переговоры с беларусью о матче, так что дно ближе чем ты думаешь

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