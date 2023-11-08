«Это уже вообще»: Рабинер назвал издевательством матч Россия – Куба

Журналист, писатель Игорь Рабинер не считает нормальным проведение товарищеского матча Россия – Куба.

Игра с кубинцами состоится 20 ноября в Волгограде.

Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

«Какая Куба, вы издеваетесь?! Играйте со сборной легионеров РПЛ!

Блин, ну это уже вообще. 169-я команда в рейтинге ФИФА. Сто шестьдесят девятая. В чемпионате мира участвовала. В 1938 году.

Нет, конечно, «Куба – любовь моя» и все такое. Я и сам отдыхал 15 лет назад на Варадеро и ездил в очаровательную Гавану с ее обшарпанной колониальной архитектурой. Но все это не имело никакого отношения к футболу.

Он у меня ассоциируется только с матчем сборных СССР и Острова Свободы (хотя какая там свобода, по крайней мере была в момент появления такого названия, мы понимаем) на Олимпиаде-80. В матче группового турнира московских Игр команда Константина Бескова разгромила кубинцев – 8:0.

Хет-трик легендарного ростовчанина Сергея Андреева, по голу Олега Романцева (да, Олег Иванович кубинцам лично забивал!), Сергея Шавло, Федора Черенкова, Юрия Гаврилова, Владимира Бессонова. А было ли что-то крупнее в обозримую эру?

Если сейчас РФС и Валерию Карпину нужно то же самое – понятно. Только сомневаюсь, что удастся.

Но когда Валерий Георгиевич задается ответным вопросом: мол, у нас есть другие предложения? – я говорю: есть. У меня есть. И оно не блещет оригинальностью – но это точно не Куба.

А сборная легионеров РПЛ!

Кого-то, конечно, вызывают в это время в свои сборные, и в сильнейшем составе ее не будет. Колумбийцев, сербов (а это уже человек семь), ряда других сборников.

Но Квинси Промес – будет. Зенитовские бразильцы – Клаудиньо, Вендел, Родригао, Марио Фернандес (неважно, что играл за Россию на ЧМ – это неофициальный матч). Армейские бразилейро – Мойзес, Виллиан Роша. Да там одних бразильцев на сборную хватит! Давайте, кстати, составим.

Вот это был бы матч. Мастерства-то у этих ребят побольше, чем у наших. Или нет, и российские игроки не согласны? А вот и поглядели бы. Интересно же!

А кому интересно с Кубой – не понимаю», – написал Рабинер.

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