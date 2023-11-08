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  • «Это уже вообще»: Рабинер назвал издевательством матч Россия – Куба

«Это уже вообще»: Рабинер назвал издевательством матч Россия – Куба

8 ноября 2023, 10:53
10

Журналист, писатель Игорь Рабинер не считает нормальным проведение товарищеского матча Россия – Куба.

  • Игра с кубинцами состоится 20 ноября в Волгограде.
  • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
  • В октябре россияне сыграли с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

«Какая Куба, вы издеваетесь?! Играйте со сборной легионеров РПЛ!

Блин, ну это уже вообще. 169-я команда в рейтинге ФИФА. Сто шестьдесят девятая. В чемпионате мира участвовала. В 1938 году.

Нет, конечно, «Куба – любовь моя» и все такое. Я и сам отдыхал 15 лет назад на Варадеро и ездил в очаровательную Гавану с ее обшарпанной колониальной архитектурой. Но все это не имело никакого отношения к футболу.

Он у меня ассоциируется только с матчем сборных СССР и Острова Свободы (хотя какая там свобода, по крайней мере была в момент появления такого названия, мы понимаем) на Олимпиаде-80. В матче группового турнира московских Игр команда Константина Бескова разгромила кубинцев – 8:0.

Хет-трик легендарного ростовчанина Сергея Андреева, по голу Олега Романцева (да, Олег Иванович кубинцам лично забивал!), Сергея Шавло, Федора Черенкова, Юрия Гаврилова, Владимира Бессонова. А было ли что-то крупнее в обозримую эру?

Если сейчас РФС и Валерию Карпину нужно то же самое – понятно. Только сомневаюсь, что удастся.

Но когда Валерий Георгиевич задается ответным вопросом: мол, у нас есть другие предложения? – я говорю: есть. У меня есть. И оно не блещет оригинальностью – но это точно не Куба.

А сборная легионеров РПЛ!

Кого-то, конечно, вызывают в это время в свои сборные, и в сильнейшем составе ее не будет. Колумбийцев, сербов (а это уже человек семь), ряда других сборников.

Но Квинси Промес – будет. Зенитовские бразильцы – Клаудиньо, Вендел, Родригао, Марио Фернандес (неважно, что играл за Россию на ЧМ – это неофициальный матч). Армейские бразилейро – Мойзес, Виллиан Роша. Да там одних бразильцев на сборную хватит! Давайте, кстати, составим.

Вот это был бы матч. Мастерства-то у этих ребят побольше, чем у наших. Или нет, и российские игроки не согласны? А вот и поглядели бы. Интересно же!

А кому интересно с Кубой – не понимаю», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Россия Куба
Комментарии (10)
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ВетеR
1699430348
На подходе матчи с Эритреей и Гренландией товарищ Рабинер
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Красногвардейчик
1699431536
А я лично не уверен, что наша нынешняя сборная сильнее сейчас Кубы) почему позор?
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sochi-2013
1699432840
Нынешняя rahvusmeeskond - издевательство над российским футболом и болельщиками!
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Lilipyt
1699456303
Интересно почему такой "гений" не подумал, кто будет тренировать сборную легионеров и как они будут играть, когда матч с Кубой будет проходить во время отборочных матчей. Легионеры скажут своим сборным, нет?! Удивительно, как он еще медиа футбол не приплел. Нам остается играть только с дружественными государствами, тем более они делают нам одолжение и прилетят к нам играть, а не мы к ним! Для меня игра с Кубой интересная и необычная, рейтинг смотреть вообще бессмысленно т.к. мы отстранены от матчей и не зарабатываем очки, постепенно падая вниз.
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