Ловчев назвал игрока «Спартака», которого не должно быть в команде

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча между красно-белыми и «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ. Московское дерби закончилось вничью 1:1.

«Перед матчем я говорил о том, что многое, если не все, зависит от того, сколько пропустит «Спартак». В этот раз пропустили один гол, могли больше. Начали хорошо, но игру определило удаление Хлусевича – «Спартак» не умеет играть от обороны, а в обороне команда играет плохо.

Опять у меня вопрос по Дуарте – мяч на ноге, но в итоге не разобрался с Хлусевичем, потеря – опасный штрафной и удаление Хлусевича. Не понимаю любви Абаскаля к этому футболисту, кроме логики того, что он пришел при Абаскале и футболиста надо ставить. Дуарте меньше стал делать ошибок, но это иностранец, за него заплатили и кто-то его привез и впарил. Мы не должны характеризовать его фразой «стал меньше ошибаться», иностранец должен быть выше наших на голову. Приехал Бабич – и видно, что это не пустое приобретение, это квалифицированный игрок. Я не могу такого сказать о Дуарте. Какие агенты этого человека привезли? Почему тренер, от которого требуют результата, ставит игрока?

Впрочем, не Дуарте этот матч не выиграл. Тут разговор надо вести иначе. Если «Спартак» по ходу сезона говорит, что цель – выиграть золото и Кубок, таких футболистов, как Дуарте, в команде быть не должно. Один вопрос – кто его впарил? Ежику понятно, что это не игрок для чемпионства. Много говорится о том, что в «Спартаке» есть совет ветеранов во главе с Олегом Романцевым – посоветуйтесь с членами совета по квалификации футболиста. Все станет понятно. Дуарте не должен играть в «Спартаке», – написал Ловчев.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 14 туров.

Паравайский защитник Алексис Дуарте провел в нынешнем сезоне 16 матчей за московскую команду во всех турнирах.

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