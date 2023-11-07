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    • Ловчев назвал игрока «Спартака», которого не должно быть в команде

    Ловчев назвал игрока «Спартака», которого не должно быть в команде

    Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча между красно-белыми и «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ. Московское дерби закончилось вничью 1:1.

    «Перед матчем я говорил о том, что многое, если не все, зависит от того, сколько пропустит «Спартак». В этот раз пропустили один гол, могли больше. Начали хорошо, но игру определило удаление Хлусевича – «Спартак» не умеет играть от обороны, а в обороне команда играет плохо.

    Опять у меня вопрос по Дуарте – мяч на ноге, но в итоге не разобрался с Хлусевичем, потеря – опасный штрафной и удаление Хлусевича. Не понимаю любви Абаскаля к этому футболисту, кроме логики того, что он пришел при Абаскале и футболиста надо ставить. Дуарте меньше стал делать ошибок, но это иностранец, за него заплатили и кто-то его привез и впарил. Мы не должны характеризовать его фразой «стал меньше ошибаться», иностранец должен быть выше наших на голову. Приехал Бабич – и видно, что это не пустое приобретение, это квалифицированный игрок. Я не могу такого сказать о Дуарте. Какие агенты этого человека привезли? Почему тренер, от которого требуют результата, ставит игрока?

    Впрочем, не Дуарте этот матч не выиграл. Тут разговор надо вести иначе. Если «Спартак» по ходу сезона говорит, что цель – выиграть золото и Кубок, таких футболистов, как Дуарте, в команде быть не должно. Один вопрос – кто его впарил? Ежику понятно, что это не игрок для чемпионства. Много говорится о том, что в «Спартаке» есть совет ветеранов во главе с Олегом Романцевым – посоветуйтесь с членами совета по квалификации футболиста. Все станет понятно. Дуарте не должен играть в «Спартаке», – написал Ловчев.

    • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 14 туров.
    • Паравайский защитник Алексис Дуарте провел в нынешнем сезоне 16 матчей за московскую команду во всех турнирах.

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    07.11.2023 15:49
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    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Arsen59 8 ноября, 06:47

      Полностью согласен,ещё много вопросов по Денисову

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      saf05 7 ноября, 21:30

      Это почему иностранец должен быть на голову выше ??? С ума сошёл старый маразматик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy 7 ноября, 21:22

      из всех выходящих на игру он не худший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 7 ноября, 18:32

      Дуарте лучший был в матче!
      Показатели его за последние 10 матчей лучшие в РПЛ!
      Заказной чувачок Ловчев иди лесом!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4785

      ziborock 7 ноября, 18:23

      Такое ощущение что Ловчеи Зенитовец а Радимов его сын!)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > ziborock 7 ноября, 18:30

      Он еще играя за Спартак мечтал о Киевском Динамо. Еще тот Спартаковец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 7 ноября, 17:47

      Из имеющихся в наличии защитников Дуарте не хуже, а лучше некоторых. Ловчев - дятел.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > NewLife 7 ноября, 18:28

      Орлов, Ловчев, Орлов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > шахта Заполярная 7 ноября, 18:34

      Ловчев, Мостовой , Губерниев,Кончельскис!
      Все за травлю и заказ деньги получают-а Ловчев лох!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > САДЫЧОК 7 ноября, 20:11

      Червиченко забыл ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak 7 ноября, 17:09

      Ежику понятно.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 17:04

      Дуарте лучше сосет, видимо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Питерский князь 7 ноября, 17:16

      княгиня, по себе не суди

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Suvorov71 7 ноября, 17:18

      Я по тебе сужу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 16:51

      " Ежику понятно " , а Попугаю нет. Странный зоопарк ,конечно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 20:13

      Ежики, попугаи, ... - это всё в НОРМАЛЬНОМ зоопарке, а вот "голубые львы" - это как раз после грибочков ( возвращаясь к прошлой теме ). )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 7 ноября, 16:36

      Спартаку и врагов не надо, хватает условных ловчевых.

      4
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