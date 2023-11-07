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  • Ловчев назвал игрока «Спартака», которого не должно быть в команде

Ловчев назвал игрока «Спартака», которого не должно быть в команде

7 ноября 2023, 15:49
19

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча между красно-белыми и «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ. Московское дерби закончилось вничью 1:1.

«Перед матчем я говорил о том, что многое, если не все, зависит от того, сколько пропустит «Спартак». В этот раз пропустили один гол, могли больше. Начали хорошо, но игру определило удаление Хлусевича – «Спартак» не умеет играть от обороны, а в обороне команда играет плохо.

Опять у меня вопрос по Дуарте – мяч на ноге, но в итоге не разобрался с Хлусевичем, потеря – опасный штрафной и удаление Хлусевича. Не понимаю любви Абаскаля к этому футболисту, кроме логики того, что он пришел при Абаскале и футболиста надо ставить. Дуарте меньше стал делать ошибок, но это иностранец, за него заплатили и кто-то его привез и впарил. Мы не должны характеризовать его фразой «стал меньше ошибаться», иностранец должен быть выше наших на голову. Приехал Бабич – и видно, что это не пустое приобретение, это квалифицированный игрок. Я не могу такого сказать о Дуарте. Какие агенты этого человека привезли? Почему тренер, от которого требуют результата, ставит игрока?

Впрочем, не Дуарте этот матч не выиграл. Тут разговор надо вести иначе. Если «Спартак» по ходу сезона говорит, что цель – выиграть золото и Кубок, таких футболистов, как Дуарте, в команде быть не должно. Один вопрос – кто его впарил? Ежику понятно, что это не игрок для чемпионства. Много говорится о том, что в «Спартаке» есть совет ветеранов во главе с Олегом Романцевым – посоветуйтесь с членами совета по квалификации футболиста. Все станет понятно. Дуарте не должен играть в «Спартаке», – написал Ловчев.

  • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 14 туров.
  • Паравайский защитник Алексис Дуарте провел в нынешнем сезоне 16 матчей за московскую команду во всех турнирах.

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Источник: Телеграм-канал Ловчев Online
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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JTherry
1699361796
вроде, в защите играл Ловчев, а как был дубом, так им и остался, не разобравшись, что скорее, ошибочно в том эпизоде сыграл именно Хлусевич, которому фолить надо было сразу после потери мяча (мог получить в худшем случае ЖК), а не доводить Миранчука до пределов штрафной, где и схлопотал КК по совершенно делу... нудит постоянно про Дуарте, лоббируя своих игроков, а "свои" играть могут в лучшем случае в медиа-лиге...
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шахта Заполярная
1699364207
Спартаку и врагов не надо, хватает условных ловчевых.
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Цугундeр
1699365118
" Ежику понятно " , а Попугаю нет. Странный зоопарк ,конечно.
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subbotaspartak
1699366168
Ежику понятно.....
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NewLife
1699368456
Из имеющихся в наличии защитников Дуарте не хуже, а лучше некоторых. Ловчев - дятел.
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ziborock
1699370600
Такое ощущение что Ловчеи Зенитовец а Радимов его сын!)
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САДЫЧОК
1699371154
Дуарте лучший был в матче! Показатели его за последние 10 матчей лучшие в РПЛ! Заказной чувачок Ловчев иди лесом!
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alefreddy
1699381365
из всех выходящих на игру он не худший
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saf05
1699381817
Это почему иностранец должен быть на голову выше ??? С ума сошёл старый маразматик
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Arsen59
1699415274
Полностью согласен,ещё много вопросов по Денисову
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