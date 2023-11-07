Президент «Урала» предположил, что команду сглазили

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о последних результатах своей команды.

«Урал» не смог победить в 9 подряд матчах РПЛ.

Вчера было домашнее поражение от «Рубина» (0:1).

Команда идет на 12-м месте в лиге, до зоны стыков – 3 очка.

«Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Я в прошлый раз попросил у журналистов задать вопрос тренерскому штабу, чего у нас не получается и чего не хватает. Но мне, повторюсь, наша игра понравилась.

Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу. Не знаю, почему так, кто‑то сглазил.

Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются. Моменты у «Рубина» пошли тогда, когда мы полезли вперед», – заявил Иванов.