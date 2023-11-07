Президент «Урала» предположил, что команду сглазили

Это случилось после того, как ты высказался, что Спартак это дежурная команда для Урала, а промолчал бы и сейчас набирал очки, но вы пошли по пути питерской помойки, только я зыком по голой жопе вот она ответка с верху
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о последних результатах своей команды.
- «Урал» не смог победить в 9 подряд матчах РПЛ.
- Вчера было домашнее поражение от «Рубина» (0:1).
- Команда идет на 12-м месте в лиге, до зоны стыков – 3 очка.
«Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Я в прошлый раз попросил у журналистов задать вопрос тренерскому штабу, чего у нас не получается и чего не хватает. Но мне, повторюсь, наша игра понравилась.
Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу. Не знаю, почему так, кто‑то сглазил.
Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются. Моменты у «Рубина» пошли тогда, когда мы полезли вперед», – заявил Иванов.