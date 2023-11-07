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    Президент «Урала» предположил, что команду сглазили

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о последних результатах своей команды.

    • «Урал» не смог победить в 9 подряд матчах РПЛ.
    • Вчера было домашнее поражение от «Рубина» (0:1).
    • Команда идет на 12-м месте в лиге, до зоны стыков – 3 очка.

    «Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Я в прошлый раз попросил у журналистов задать вопрос тренерскому штабу, чего у нас не получается и чего не хватает. Но мне, повторюсь, наша игра понравилась.

    Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу. Не знаю, почему так, кто‑то сглазил.

    Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются. Моменты у «Рубина» пошли тогда, когда мы полезли вперед», – заявил Иванов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2023 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 15:22

      Это случилось после того, как ты высказался, что Спартак это дежурная команда для Урала, а промолчал бы и сейчас набирал очки, но вы пошли по пути питерской помойки, только я зыком по голой жопе вот она ответка с верху

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      Рейтинг: +17247

      Алексей З 7 ноября, 15:19

      Конечно сглазили.
      Как только сдали матч в Питере , порча стала действовать.

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      Рейтинг: +24

      FaTeK 1945 7 ноября, 13:39

      ... Точно сглазили, иди к Шаману.

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