РПЛ. «Урал» проиграл «Рубину» (0:1) и приблизился к зоне стыков

«Урал» потерпел домашнее поражение от «Рубина» в 14-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 1:0 в пользу казанцев. Единственный гол забил Валентин Вада на 60-й минуте.

Набрав три очка, «Рубин» обошел «Урал» в таблице РПЛ и поднялся на девятое место.

«Урал» теперь 12-й в лиге, до зоны стыков – три балла.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вада, 60.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ