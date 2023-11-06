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    • РПЛ. «Урал» проиграл «Рубину» (0:1) и приблизился к зоне стыков

    РПЛ. «Урал» проиграл «Рубину» (0:1) и приблизился к зоне стыков

    «Урал» потерпел домашнее поражение от «Рубина» в 14-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:0 в пользу казанцев. Единственный гол забил Валентин Вада на 60-й минуте.

    Набрав три очка, «Рубин» обошел «Урал» в таблице РПЛ и поднялся на девятое место.

    «Урал» теперь 12-й в лиге, до зоны стыков – три балла.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вада, 60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2023 18:27
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: -2

      Zenit2312 6 ноября, 19:11

      Урал занимает то место что заслуживает. Хотя в начале сезона дибилы кричали об урале как о команде открытия . Скоро туды и крылья посунутся негоже середнякам наверху болтаться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13508

      Вомбат 6 ноября, 18:52

      Рубин выиграл по делу, но игра обеих команд была очень низкого качества. Ну а судейство в РПЛ в этом сезоне вообще никуда не годится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3796

      CSKA57 6 ноября, 18:49

      Уральцы, меняйте Гончаренко! Его лишь на сезон хватает, потом скисает. Рубин с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 6 ноября, 18:39

      Снова судьи круглый мяч подсунули.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      Muboraksho 6 ноября, 18:38

      Если в Сочи добьются победы в следующем туре то будут вообще молодцами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      FaTeK1945ru 6 ноября, 18:37

      ...молодцы Рубиновые!!! С победой!!! Смотрел по интернету---- ну и ПОГАНО показывают а Комментатор---отброс...с судьёй на пару. Поздравляю адекватных любителей футбола с победой РУБИНа !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 6 ноября, 18:35

      Наступает "минута молчания".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 18:31

      Странно, так начинали, я о Урале, а сейчас просто......, Рашидов молодец, поставил игру насколько это можно в Рубине и делает своё дело, ну прошел спартаковскую школу,а это многое значит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1242

      Muboraksho > Suvorov71 6 ноября, 18:36

      Его имя Рашид. А фамилия Рахимов.

      5
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      Рейтинг: +873

      FaTeK1945ru > Muboraksho 6 ноября, 18:38

      ...ему до лампочки,зато про спартак вставил.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > Muboraksho 6 ноября, 18:40

      Спасибо, что то я напутал, еще раз спасибо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > FaTeK1945ru 6 ноября, 18:42

      Спартак это наше достояние

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > FaTeK1945ru 6 ноября, 18:46

      Мне тоже до лампочки, но всё-же пожалуй вставлю ( тебе ) - Спартак пишется с заглавной буквы !!! )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > VVM1964 6 ноября, 19:14

      Вот, когда в тройку вернётся, тогда будет с прописной.
      А пока и на строчную не наиграл.

      3
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      ...
      Рейтинг: +31806

      JTherry > VVM1964 6 ноября, 19:34

      мне тоже до лампочки, но кажется, что Вите надо выйти..!)) кстати, он еще не сбежал в Минск..?))) а Рубин, с победой..!

      1
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      Рейтинг: +1242

      Muboraksho 6 ноября, 18:31

      Поздравляю Рубин с победой. Очень нужной победой.

      1
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