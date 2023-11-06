РПЛ. «Урал» проиграл «Рубину» (0:1) и приблизился к зоне стыков

Урал занимает то место что заслуживает. Хотя в начале сезона дибилы кричали об урале как о команде открытия . Скоро туды и крылья посунутся негоже середнякам наверху болтаться
«Урал» потерпел домашнее поражение от «Рубина» в 14-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 1:0 в пользу казанцев. Единственный гол забил Валентин Вада на 60-й минуте.
Набрав три очка, «Рубин» обошел «Урал» в таблице РПЛ и поднялся на девятое место.
«Урал» теперь 12-й в лиге, до зоны стыков – три балла.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Вада, 60.