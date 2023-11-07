36-летний Глушаков сделал заявление о своем будущем

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прояснил свое будущее.

– Еще хочу поиграть, конечно. Пока есть здоровье и силы, надо играть, не хочется загадывать где. Время покажет.

Сейчас в отпуск надо уйти, трансферное окно откроется, и посмотрим. Надо хорошо сборы пройти.

– Есть шансы, что увидим тебя в РПЛ?

– Само собой.

Глушакову в январе исполнится 37 лет.

В середине сентября он присоединился к «Спартаку» из Костромы.

Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

В «Спартаке» К сообщили, что контракт с Глушаковым действует до конца сезона-2023/24, однако его расторгнут, если Денис получит интересное предложение зимой.

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