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    36-летний Глушаков сделал заявление о своем будущем

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прояснил свое будущее.

    – Еще хочу поиграть, конечно. Пока есть здоровье и силы, надо играть, не хочется загадывать где. Время покажет.

    Сейчас в отпуск надо уйти, трансферное окно откроется, и посмотрим. Надо хорошо сборы пройти.

    – Есть шансы, что увидим тебя в РПЛ?

    – Само собой.

    • Глушакову в январе исполнится 37 лет.
    • В середине сентября он присоединился к «Спартаку» из Костромы.
    • Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.
    • В «Спартаке» К сообщили, что контракт с Глушаковым действует до конца сезона-2023/24, однако его расторгнут, если Денис получит интересное предложение зимой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2023 00:16
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