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  • В костромском «Спартаке» раскрыли детали контракта с Глушаковым

В костромском «Спартаке» раскрыли детали контракта с Глушаковым

4 ноября 2023, 16:36
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Заместитель генерального директора костромского «Спартака» Елена Трошкина рассказала, на каких условиях клуб заключил контракт с Денисом Глушаковым.

«Согласно регламенту, мы не имеем права заключать контракты менее, чем на год, поэтому контракт Дениса Глушакова рассчитан именно на год. Но если вдруг у него будет интерес и возможность куда‑то перейти, то, естественно, мы его отпустим.

На данный момент он с нами и о чем‑то говорить рано. Согласно нашим договоренностям, через два месяца после заключения соглашения он может сделать выбор. На данный момент его нет.

Возможно, он с нами полетит на сборы, а, может быть, он будет на просмотре в другом клубе – не исключаем этого. Денис уже очень здорово помог нам, если говорить об игре команды. Также он поднял внутренний дух коллектива.

С точки зрения пиара он сильно раскачал наш клуб – костромской «Спартак» стал более узнаваемым. Очень благодарны Денису за его вклад, но при этом также рассчитываем на сотрудничество», – заявила Трошкина.

  • Глушакову в январе исполнится 37 лет.
  • Он присоединился к «Спартаку» К в середине сентября.
  • Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак К Глушаков Денис
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