Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • В костромском «Спартаке» раскрыли детали контракта с Глушаковым

    В костромском «Спартаке» раскрыли детали контракта с Глушаковым

    Заместитель генерального директора костромского «Спартака» Елена Трошкина рассказала, на каких условиях клуб заключил контракт с Денисом Глушаковым.

    «Согласно регламенту, мы не имеем права заключать контракты менее, чем на год, поэтому контракт Дениса Глушакова рассчитан именно на год. Но если вдруг у него будет интерес и возможность куда‑то перейти, то, естественно, мы его отпустим.

    На данный момент он с нами и о чем‑то говорить рано. Согласно нашим договоренностям, через два месяца после заключения соглашения он может сделать выбор. На данный момент его нет.

    Возможно, он с нами полетит на сборы, а, может быть, он будет на просмотре в другом клубе – не исключаем этого. Денис уже очень здорово помог нам, если говорить об игре команды. Также он поднял внутренний дух коллектива.

    С точки зрения пиара он сильно раскачал наш клуб – костромской «Спартак» стал более узнаваемым. Очень благодарны Денису за его вклад, но при этом также рассчитываем на сотрудничество», – заявила Трошкина.

    • Глушакову в январе исполнится 37 лет.
    • Он присоединился к «Спартаку» К в середине сентября.
    • Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

    Новости по теме
    Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож 4
    Глушаков озвучил условие для расторжения контракта со «Спартаком» из Костромы
    Глушаков отреагировал на слухи про конфликты внутри «Спартака» 11
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 17:15

      В баню с ним не ходите только)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 4 ноября, 16:50

      успехов вам

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+