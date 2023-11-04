В костромском «Спартаке» раскрыли детали контракта с Глушаковым

Заместитель генерального директора костромского «Спартака» Елена Трошкина рассказала, на каких условиях клуб заключил контракт с Денисом Глушаковым.

«Согласно регламенту, мы не имеем права заключать контракты менее, чем на год, поэтому контракт Дениса Глушакова рассчитан именно на год. Но если вдруг у него будет интерес и возможность куда‑то перейти, то, естественно, мы его отпустим.

На данный момент он с нами и о чем‑то говорить рано. Согласно нашим договоренностям, через два месяца после заключения соглашения он может сделать выбор. На данный момент его нет.

Возможно, он с нами полетит на сборы, а, может быть, он будет на просмотре в другом клубе – не исключаем этого. Денис уже очень здорово помог нам, если говорить об игре команды. Также он поднял внутренний дух коллектива.

С точки зрения пиара он сильно раскачал наш клуб – костромской «Спартак» стал более узнаваемым. Очень благодарны Денису за его вклад, но при этом также рассчитываем на сотрудничество», – заявила Трошкина.