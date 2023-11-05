Детский тренер Дзюбы: «Спартаку» не хватает такого форварда, как Артем»

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, считает, что игрок пригодился бы «Спартаку».

«Кризис Дзюбы в «Локомотиве»? Не с Килианом Мбаппе же его сравнивать. Физически и психологически он в порядке. Но такое бывает – качели.

Вот «Спартаку» не хватает такого форварда, как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артeм – хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается. Он футбольный гамбит, который правильно принимает тактические решения. Конечно, решать главному тренеру, но вы же знаете, какая там политика. Он бы не переходил в команды, если бы чувствовал, что его там не будут уважать», – сказал Шупляков.