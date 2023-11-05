Детский тренер Дзюбы: «Спартаку» не хватает такого форварда, как Артем»

В Спартаке есть ПАРОДИЯ на Дзюбу. Это Дельфин Соболев!!!...)))
Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, считает, что игрок пригодился бы «Спартаку».
«Кризис Дзюбы в «Локомотиве»? Не с Килианом Мбаппе же его сравнивать. Физически и психологически он в порядке. Но такое бывает – качели.
Вот «Спартаку» не хватает такого форварда, как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артeм – хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается. Он футбольный гамбит, который правильно принимает тактические решения. Конечно, решать главному тренеру, но вы же знаете, какая там политика. Он бы не переходил в команды, если бы чувствовал, что его там не будут уважать», – сказал Шупляков.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Он лучший бомбардир в истории РПЛ.
- В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».