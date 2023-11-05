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    • Детский тренер Дзюбы: «Спартаку» не хватает такого форварда, как Артем»

    Детский тренер Дзюбы: «Спартаку» не хватает такого форварда, как Артем»

    Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, считает, что игрок пригодился бы «Спартаку».

    «Кризис Дзюбы в «Локомотиве»? Не с Килианом Мбаппе же его сравнивать. Физически и психологически он в порядке. Но такое бывает – качели.

    Вот «Спартаку» не хватает такого форварда, как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артeм – хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается. Он футбольный гамбит, который правильно принимает тактические решения. Конечно, решать главному тренеру, но вы же знаете, какая там политика. Он бы не переходил в команды, если бы чувствовал, что его там не будут уважать», – сказал Шупляков.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

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    Источник: Sport24

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    05.11.2023 19:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 5 ноября, 21:53

      В Спартаке есть ПАРОДИЯ на Дзюбу. Это Дельфин Соболев!!!...)))

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 5 ноября, 20:32

      Да питерскую помойку он тащил, а потом он стал Рукаку, нахватался вони, так что нет уж нет уж, померла так померла

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