78-летний Луческу объяснил решение уйти из футбола

Но как весело, свободно и радостно этому уроду было от того, что из Донецка , Луганска появлялись известия о погибших из за обстрелов тяжелыми снарядами кварталов, районов и пригородов этих городов с гибелью и ранениями мирных жителей! А ну конечно, по таким случаям ведь минут молчаний не было! Поэтому и эмоционально было легко..... По крайней мере ни разу по этому поводу громко не хрюкнул! А если бы даже и попытался что-то вякнуть, отставкой наверное дело не обошлось бы!
Бывший главный тренер «Динамо» К Мирча Луческу объяснил свою отставку и завершение карьеры.
- 78-летний румын на этой неделе объявил об уходе из киевского «Динамо» и окончании карьеры.
- Это случилось после поражения от «Шахтера» (0:1).
- Луческу в 2016-2017 годах работал в «Зените».
«Пора позволить кому-то помоложе занять это место. Эмоционально мне было тяжело. Наиболее тяжело я переживал минуты молчания перед матчем в память о погибших.
Я решил уйти в отставку, взяв таким образом ответственность за последние результаты. Тренер должен пожертвовать собой, чтобы другие получили пользу», – цитирует Луческу Prosport.ro.