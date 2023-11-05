78-летний Луческу объяснил решение уйти из футбола

Бывший главный тренер «Динамо» К Мирча Луческу объяснил свою отставку и завершение карьеры.

78-летний румын на этой неделе объявил об уходе из киевского «Динамо» и окончании карьеры.

Это случилось после поражения от «Шахтера» (0:1).

Луческу в 2016-2017 годах работал в «Зените».

«Пора позволить кому-то помоложе занять это место. Эмоционально мне было тяжело. Наиболее тяжело я переживал минуты молчания перед матчем в память о погибших.

Я решил уйти в отставку, взяв таким образом ответственность за последние результаты. Тренер должен пожертвовать собой, чтобы другие получили пользу», – цитирует Луческу Prosport.ro.