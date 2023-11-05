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78-летний Луческу объяснил решение уйти из футбола

5 ноября 2023, 10:51
2

Бывший главный тренер «Динамо» К Мирча Луческу объяснил свою отставку и завершение карьеры.

  • 78-летний румын на этой неделе объявил об уходе из киевского «Динамо» и окончании карьеры.
  • Это случилось после поражения от «Шахтера» (0:1).
  • Луческу в 2016-2017 годах работал в «Зените».

«Пора позволить кому-то помоложе занять это место. Эмоционально мне было тяжело. Наиболее тяжело я переживал минуты молчания перед матчем в память о погибших.

Я решил уйти в отставку, взяв таким образом ответственность за последние результаты. Тренер должен пожертвовать собой, чтобы другие получили пользу», – цитирует Луческу Prosport.ro.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Румыния. Лига I Луческу Мирча
Комментарии (2)
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BVG4
1699192890
Но как весело, свободно и радостно этому уроду было от того, что из Донецка , Луганска появлялись известия о погибших из за обстрелов тяжелыми снарядами кварталов, районов и пригородов этих городов с гибелью и ранениями мирных жителей! А ну конечно, по таким случаям ведь минут молчаний не было! Поэтому и эмоционально было легко..... По крайней мере ни разу по этому поводу громко не хрюкнул! А если бы даже и попытался что-то вякнуть, отставкой наверное дело не обошлось бы!
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Горловский
1699643865
78 летний? Это так важно акцентировать?
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