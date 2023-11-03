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    Оласа – о судействе в РПЛ: «Только позитив»

    Защитнику «Краснодара» Лукасу Оласе нравится судейство в РПЛ.

    «Если говорить о судьях в контексте «Краснодара», то, мне кажется, иногда они свистят верно, иногда – не совсем, но это те решения, на которые мы никак не можем повлиять. В целом мне кажется, что нас судят очень хорошо, всe идeт нормально.

    Да, бывают моменты, но мы все ошибаемся. Лично я могу оценить судейство в России только позитивно. Арбитры не допускают каких-то грубых ошибок», – сказал уругваец.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Впереди у команды матч 14-го тура против «Крыльев Советов».
    • Оласа в клубе с лета.

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    Источник: Metaratings

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    03.11.2023 17:28
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