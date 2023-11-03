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    • «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023

    «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Хиляль», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Фат»: Ринне, Аль-Зубайди, Денайер, Саадан, Селараян, Аль-Фухаид, Али, Батна, Аль-Авджами, Тельо, Аль-Муса.

    Главный тренер: Славен Билич

    «Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Кулибали, Абдельхамид, Милинкович-Савич, Невеш, Томбакти, Малком, Канно, Митрович.

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»

    Аль-Фатех – Аль-Хиляль смотреть онлайн 3 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 15:38
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