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    • «Аль-Фатех» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 12 тура Саудовской Аравии, 3 ноября

    «Аль-Фатех» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 12 тура Саудовской Аравии, 3 ноября

    В пятницу, 3 ноября, «Аль-Фатех» на своем поле сыграет с «Аль-Хилялем». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Аль-Фатех»

    Подопечные Славена Билича идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка. Команда на шесть баллов отстает от лидера чемпионата страны. «Аль-Фатех» в 11 матчах национального первенства выиграл семь матчей, в двух встречах сыграл вничью и потерпел два поражения.

    Команда забила 28 голов, но при этом пропустила 17 мячей. В последних пяти матчах подопечные Билича выиграли четыре матча и потерпели одно поражение.

    «Аль-Хиляль»

    Подопечные Жорже Жезуша лидируют в чемпионате страны, имея в своем активе 29 очков. Команда в 11 матчах национального первенства выиграла девять матчей, в двух встречах сыграла вничью.

    «Аль-Хиляль» забил 30 голов, но пропустил восемь очков. Команда выиграла пять последних матчей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 30 матчей, в которых играли «Аль-Фатех» выигрывал пять матчей, а «Аль-Хиляль» побеждал 22 раза.

    Прогноз на матч «Аль-Фатех» – «Аль-Хиляль»

    На наш взгляд, «Аль-Хиляль» выглядит фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что команда одержит очередную победу в чемпионате страны. Наш прогноз – победа «Аль-Хиляля» (1.41).

    Источник: Бомбардир

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    01.11.2023 13:00
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