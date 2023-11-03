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    Два клуба РПЛ хотели подписать Шомуродова летом

    Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов рассказал, что бывшим игроком «Ростова» Эльдором Шомуродовым летом интересовались два клуба из РПЛ. Сейчас футболист выступает на правах аренды за «Кальяри».

    «Говорил ли Шомуродов с Моуринью перед арендой в «Кальяри»? Главное – как поговорил с Раньери. Именно беседа с Клаудио – прекрасным, добрым, внимательным дедушкой мирового футбола – убедила Эла выбрать Сардинию.

    Предложения из России? Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение – из Москвы, другое – от лидера чемпионата. Но посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии.

    Какова дальнейшая стратегия развития карьеры Шомуродова? Давайте без лозунгов. Сейчас Шоме надо собраться, вернуть былую уверенность и результативность – а потом уже появятся самые неожиданные развилки. Летом-2024 у Эла останется год контракта с «Ромой», к нему есть серьезный интерес из Турции и Ближнего Востока. Там и посмотрим», – сказал Муминов.

    • Права на Шомуродова принадлежат «Роме».
    • Он выступает в Италии с 2020 года.
    • В нынешнем сезоне Шомуродов сыграл 10 матчей за «Кальяри», в которых отметился одной передачей.

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    Источник: Sport24

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    03.11.2023 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 13:31

      Тяжело засветиться в ПОСЛЕДНЕЙ команде серии А. Самому не стоит срываться из Италии , а дальше как пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +2026

      Таврида 3 ноября, 12:45

      То есть Шомуродов не тянет и агент какие-то стратегии пытается разрабатывать?
      Ну надо же классику смотреть - "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе")

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 3 ноября, 11:50

      Муминов не знает как зовут клиента.
      Так Шома ,или Эл..?)
      Или всё таки "Кривоногий"..

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