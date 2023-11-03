Два клуба РПЛ хотели подписать Шомуродова летом

Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов рассказал, что бывшим игроком «Ростова» Эльдором Шомуродовым летом интересовались два клуба из РПЛ. Сейчас футболист выступает на правах аренды за «Кальяри».

«Говорил ли Шомуродов с Моуринью перед арендой в «Кальяри»? Главное – как поговорил с Раньери. Именно беседа с Клаудио – прекрасным, добрым, внимательным дедушкой мирового футбола – убедила Эла выбрать Сардинию.

Предложения из России? Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение – из Москвы, другое – от лидера чемпионата. Но посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии.

Какова дальнейшая стратегия развития карьеры Шомуродова? Давайте без лозунгов. Сейчас Шоме надо собраться, вернуть былую уверенность и результативность – а потом уже появятся самые неожиданные развилки. Летом-2024 у Эла останется год контракта с «Ромой», к нему есть серьезный интерес из Турции и Ближнего Востока. Там и посмотрим», – сказал Муминов.