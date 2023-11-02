«Барселона» нашла усиление атаки в «Жироне»

«Барселона» проявляет интерес к левому вингеру «Жироны» Савио.
Каталонский клуб попытается купить 19-летнего футболиста по окончании этого сезона.
«Барса» намерена подписывать молодых игроков, способных к дальнейшему развитию, и указанный бразилец подходит под это описание.
- Рыночная стоимость Савио – 20 миллионов евро.
- Он принадлежит «Труа», который вместе с «Жироной» входит в холдинг City Football Group.
- В сезоне-2023/24 фланговый нападающий забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
Источник: Sport.es