«Барселона» нашла усиление атаки в «Жироне»

«Барселона» проявляет интерес к левому вингеру «Жироны» Савио.

Каталонский клуб попытается купить 19-летнего футболиста по окончании этого сезона.

«Барса» намерена подписывать молодых игроков, способных к дальнейшему развитию, и указанный бразилец подходит под это описание.