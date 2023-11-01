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    • Слуцкий рассказал о конфликте с игроком ЦСКА в день победы в Кубке России: «Разосрались в смерть»

    Слуцкий рассказал о конфликте с игроком ЦСКА в день победы в Кубке России: «Разосрались в смерть»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил историю из 2011 года, когда он повздорил со своим футболистом.

    «Свой первый трофей я выиграл с ЦСКА – финал Кубка России против «Алании». Трофей, все классно, но я в этот день очень сильно разругался с ведущим игроком команды Аланом Дзагоевым. Ты вроде на пьедестале, у тебя Кубок России, а в голове сидит история с Дзагоевым. Разосрались в смерть», – рассказал Слуцкий.

    • Финал прошел в Ярославле.
    • После этого Слуцкий брал с ЦСКА РПЛ, а также вновь Кубок России.
    • Тренер без работы год.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    01.11.2023 20:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2797

      serglider 1 ноября, 22:11

      Лени после работы в Европе, лучше сменить профессию на клоуна или аниматора))) Как тренер, он окончательно деградировал...

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