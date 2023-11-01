Слуцкий рассказал о конфликте с игроком ЦСКА в день победы в Кубке России: «Разосрались в смерть»

Лени после работы в Европе, лучше сменить профессию на клоуна или аниматора))) Как тренер, он окончательно деградировал...
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил историю из 2011 года, когда он повздорил со своим футболистом.
«Свой первый трофей я выиграл с ЦСКА – финал Кубка России против «Алании». Трофей, все классно, но я в этот день очень сильно разругался с ведущим игроком команды Аланом Дзагоевым. Ты вроде на пьедестале, у тебя Кубок России, а в голове сидит история с Дзагоевым. Разосрались в смерть», – рассказал Слуцкий.
- Финал прошел в Ярославле.
- После этого Слуцкий брал с ЦСКА РПЛ, а также вновь Кубок России.
- Тренер без работы год.
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