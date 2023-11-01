В РФС рассказали о будущем Карпина в сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У нас такие отношения с Валерием Георгиевичем, что мы можем в любой момент обсудить его будущее. Уверен, что он чувствует нашу поддержку и этот вопрос на него не давит. Если бы его беспокоила эта ситуация, то мы бы ее обсуждали», – сказал Митрофанов.