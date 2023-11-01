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    В РФС рассказали о будущем Карпина в сборной России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «У нас такие отношения с Валерием Георгиевичем, что мы можем в любой момент обсудить его будущее. Уверен, что он чувствует нашу поддержку и этот вопрос на него не давит. Если бы его беспокоила эта ситуация, то мы бы ее обсуждали», – сказал Митрофанов.

    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Текущий контракт специалиста с РФС истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    01.11.2023 11:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 13:40

      Так проект "сборная России " создан для страны и болельщиков или для поддержки Карпина ? Зачем нужно совмещение и кривотолки по выбору состава ?

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 1 ноября, 12:30

      Карпин нормальный тренер для нашей сборной и наших сборников! Других нет ни тренеров ни футболистов,все на уровне на одном...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Vladimir-Shelepnev-google > TIMOTHY 2 ноября, 10:24

      А, чем он хорош? Эстонец, Ростов внизу таблицы, ни одного хорошего матча сборной, вся толпа в сборной, т. е сборной России нет. Зачем такой тренер? Ну если только для красоты картинки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9046

      Беспонтий 1 ноября, 12:00

      обычно беспокоят только вши
      но если ничего не делавши
      лежаще
      то даже вши не беспокоят
      и в будущем и в настоящем

      2
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