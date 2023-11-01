Тихонов сказал, что ему нравится в игре «Спартака» при Абаскале

Андрей Тихонов поддержал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Психологический момент очень важный, на «Спартак» давят журналисты, болельщики. Я ни на кого не давлю.

Пускай Абаскаль работает. Он ставит игру, вопросов нет, местами получается и довольно неплохо, мне нравится.

Есть действительно интересные моменты игры: выход через оборону, быстрая игра, когда команда убегает в быструю атаку.

Промес и Бонгонда – качественные футболисты. Довольно неплохой центр поля, когда у команды всe получается, здорово на это смотреть.

Но после таких игр, как с «Факелом», становится неприятно. Тренер не может поменять в одночасье свою игру. Он не смотрит – получается, не получается.

Такое ощущение, что футболисты бегают как роботы. Как им сказали на тренировках, так они и играли. Как я понимаю, они сами не могут принять решение», – сказал Тихонов.