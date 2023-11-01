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    • Тихонов сказал, что ему нравится в игре «Спартака» при Абаскале

    Тихонов сказал, что ему нравится в игре «Спартака» при Абаскале

    Андрей Тихонов поддержал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Психологический момент очень важный, на «Спартак» давят журналисты, болельщики. Я ни на кого не давлю.

    Пускай Абаскаль работает. Он ставит игру, вопросов нет, местами получается и довольно неплохо, мне нравится.

    Есть действительно интересные моменты игры: выход через оборону, быстрая игра, когда команда убегает в быструю атаку.

    Промес и Бонгонда – качественные футболисты. Довольно неплохой центр поля, когда у команды всe получается, здорово на это смотреть.

    Но после таких игр, как с «Факелом», становится неприятно. Тренер не может поменять в одночасье свою игру. Он не смотрит – получается, не получается.

    Такое ощущение, что футболисты бегают как роботы. Как им сказали на тренировках, так они и играли. Как я понимаю, они сами не могут принять решение», – сказал Тихонов.

    • «Спартак» набрал 20 очков в 13 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2023 01:00
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