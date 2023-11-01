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    • Ротен – о «Золотом мяче»: «Это позор! Месси не был лучшим даже в «ПСЖ»

    Ротен – о «Золотом мяче»: «Это позор! Месси не был лучшим даже в «ПСЖ»

    Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен жестко раскритиковал вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

    • Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.
    • В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • В декабре Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

    «Разумеется, это позор! Я считаю, что выиграть должен был Холанд. По каким критериям Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года?

    Если мы говорим о достижениях, то он уступает Холанду, несмотря на выигранный ЧМ-2022. Холанд выиграл с «Манчестер Сити» все. И, конечно, нельзя судить Эрлинга по ЧМ, потому что он из Норвегии.

    Холанд побил все рекорды. Он выиграл все и забил свыше 60 голов за сезон. Когда так делали Месси и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими.

    Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб. И мне еще говорят, что «Золотой мяч» должен вызывать доверие? Доверия к нему уже не осталось!

    В «ПСЖ» Месси не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, получивший «Золотой мяч», парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.

    Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира уже три-четыре года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два «Золотых мяча». Я считаю это позором», – заявил Ротен.

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    Источник: RMC Sport

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    01.11.2023 00:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +216

      Ronko 1 ноября, 10:49

      Все по факту, нечего добавить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31805

      JTherry 1 ноября, 09:38

      по всем критериям лучшим в прошедшем году был Холланд, и забил много голов и выиграл Лигу чемпионов с МС... Месси дают ЗМ, скорее, по привычке, даже выигранный ЧМ-22 не впечатлил, команды "ложились" под Аргентину, чтобы Месси стал чемпионом и не позорился, вспоминая Марадону...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 1 ноября, 08:10

      В целом того-Ротен прав что голубь с Этихада по статистике и количеству трофеев круче, но ты хоть квадрупл с за.луплом выиграй, но ЗМ дадут тому кто победил на ЧМ, а гном реально один тащил Аргентину к титулу, непонятно его удивление.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Владислав-Ивлев-vkontakte 1 ноября, 07:20

      По факту..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15030

      playsh 1 ноября, 01:51

      Этот Ротен,французский ЛГБТ-тешник,только что усомнился в компетенции всего футбольного мира,где сплошь и рядом звёзды футбола,которые голосовали за Месси?
      Срочно к психиатру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ИкС-Игрек-google 1 ноября, 01:37

      Ротен прав. может пожизненно Месси все мячи отдать? позор тем кто выбирает неактуально

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15030

      playsh > ИкС-Игрек-google 1 ноября, 01:58

      Что,позор всем футбольным звёздам,которые голосовали за Месси?
      Вы список почитайте,может быть стыдно станет,кого Вы к позору приговариваете?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1221

      Александр52 1 ноября, 00:53

      кто такой Ротен?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Владислав-Ивлев-vkontakte > Александр52 1 ноября, 07:20

      А ты кто такая?!

      5
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