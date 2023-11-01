Ротен – о «Золотом мяче»: «Это позор! Месси не был лучшим даже в «ПСЖ»

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен жестко раскритиковал вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.

В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

В декабре Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Разумеется, это позор! Я считаю, что выиграть должен был Холанд. По каким критериям Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года?

Если мы говорим о достижениях, то он уступает Холанду, несмотря на выигранный ЧМ-2022. Холанд выиграл с «Манчестер Сити» все. И, конечно, нельзя судить Эрлинга по ЧМ, потому что он из Норвегии.

Холанд побил все рекорды. Он выиграл все и забил свыше 60 голов за сезон. Когда так делали Месси и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими.

Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб. И мне еще говорят, что «Золотой мяч» должен вызывать доверие? Доверия к нему уже не осталось!

В «ПСЖ» Месси не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, получивший «Золотой мяч», парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.

Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира уже три-четыре года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два «Золотых мяча». Я считаю это позором», – заявил Ротен.