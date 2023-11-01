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  • Ротен – о «Золотом мяче»: «Это позор! Месси не был лучшим даже в «ПСЖ»

Ротен – о «Золотом мяче»: «Это позор! Месси не был лучшим даже в «ПСЖ»

1 ноября 2023, 00:23
9

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен жестко раскритиковал вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

  • Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.
  • В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
  • В декабре Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Разумеется, это позор! Я считаю, что выиграть должен был Холанд. По каким критериям Месси был лучшим с августа 2022 года по июнь 2023 года?

Если мы говорим о достижениях, то он уступает Холанду, несмотря на выигранный ЧМ-2022. Холанд выиграл с «Манчестер Сити» все. И, конечно, нельзя судить Эрлинга по ЧМ, потому что он из Норвегии.

Холанд побил все рекорды. Он выиграл все и забил свыше 60 голов за сезон. Когда так делали Месси и Роналду, их вполне естественно выбирали лучшими.

Но сейчас Месси забил только 20 мячей за клуб. И мне еще говорят, что «Золотой мяч» должен вызывать доверие? Доверия к нему уже не осталось!

В «ПСЖ» Месси не выделялся, он не был лучшим в команде. Я вижу проблему в том, что парень, получивший «Золотой мяч», парень, который, как предполагается, должен быть лучшим футболистом мира, не был лучшим даже в своей команде.

Журналисты, друзья мои, Месси не лучший игрок мира уже три-четыре года. Вам пора перестать бредить! Но за последние четыре года Месси получил два «Золотых мяча». Я считаю это позором», – заявил Ротен.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 США. МЛС ПСЖ Интер Майами Месси Лионель Ротен Жером
Комментарии (9)
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Александр52
1698789228
кто такой Ротен?
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ИкС-Игрек-google
1698791838
Ротен прав. может пожизненно Месси все мячи отдать? позор тем кто выбирает неактуально
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Plyash
1698792678
Этот Ротен,французский ЛГБТ-тешник,только что усомнился в компетенции всего футбольного мира,где сплошь и рядом звёзды футбола,которые голосовали за Месси? Срочно к психиатру.
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wlaDISSlove
1698812434
По факту..
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Oldtrafford83
1698815457
В целом того-Ротен прав что голубь с Этихада по статистике и количеству трофеев круче, но ты хоть квадрупл с за.луплом выиграй, но ЗМ дадут тому кто победил на ЧМ, а гном реально один тащил Аргентину к титулу, непонятно его удивление.
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JTherry
1698820687
по всем критериям лучшим в прошедшем году был Холланд, и забил много голов и выиграл Лигу чемпионов с МС... Месси дают ЗМ, скорее, по привычке, даже выигранный ЧМ-22 не впечатлил, команды "ложились" под Аргентину, чтобы Месси стал чемпионом и не позорился, вспоминая Марадону...
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Ronko
1698824986
Все по факту, нечего добавить
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