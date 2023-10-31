Ловрен озвучил причину ухода из «Зенита»

Центральный защитник «Лиона» Деян Ловрен объяснил, почему покинул «Зенит» в январе.

«Весь процесс занял четыре-пять дней. Я получил предложение после чемпионата мира. Прилетел в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфер. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.

Семак говорил, что «Зенит» не смог повторить предложение «Лиона»? В «Зените» у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. Я приехал сюда не ради денег.

Я не получал никакого предложение от «Зенита». Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.

Что побудило меня на переход? Просто хотел быть уверен в своeм будущем. В «Зените» будущее было неопределeнно. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а «Лион» предложил контракт на 2,5 года», – сказал 34-летний хорват.