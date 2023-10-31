Аршавин оценил положение Ренана в «Зените»: защитник не играет в РПЛ с августа

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, было ли ошибкой подписание Роберта Ренана.

Зимой петербуржцы забрали игрока бесплатно.

В мае сообщалось, что бразильским футболистом интересуются сразу пять топ-клубов АПЛ.

В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 7 матчей – в РПЛ он не играет с августа.

«Приобретение Ренана, конечно же, не было ошибкой. За те деньги, за которые мы его взяли, точно продадим. Скорее всего, еще дороже, если он начнет играть. А рано или поздно начнет.

Мне неизвестно, есть ли конкретные предложения по нему. Но для Европы он котируется неплохо», – сказал Аршавин.