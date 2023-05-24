Пять топ-клубов АПЛ интересуются защитником «Зенита»

ну реал 40 лямов предлагал. щас-то он, понятно, никуда не уйдёт, но через год посмотрим, сколько выручит за него зенит. даже я офигеваю, как ловко наш менеджмент обул коринтианс через побег юри алберто, который нам только в плюс вышел. давайте посчитаем:
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации 90min, 19-летним бразильцем интересуются «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
- Сообщалось, что Ренаном также интересуется «Реал».
- Игрок в «Зените» с зимы.
- Ренан вызывается в молодежную сборную Бразилии.