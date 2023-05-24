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    Пять топ-клубов АПЛ интересуются защитником «Зенита»

    Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации 90min, 19-летним бразильцем интересуются «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

    • Сообщалось, что Ренаном также интересуется «Реал».
    • Игрок в «Зените» с зимы.
    • Ренан вызывается в молодежную сборную Бразилии.

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    Источник: 90min

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +952

      7:1 1 час назад

      ну реал 40 лямов предлагал. щас-то он, понятно, никуда не уйдёт, но через год посмотрим, сколько выручит за него зенит. даже я офигеваю, как ловко наш менеджмент обул коринтианс через побег юри алберто, который нам только в плюс вышел. давайте посчитаем:

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      Рейтинг: +952

      7:1 > 7:1 1 час назад

      1) во-первых, зенит сохранил 50% прав на алберто. при продаже ещё заработаем.
      2) мантуан. джокер. крутой игрок. но пока в аренде, ещё не выкуплен нами, но точно останется в питере после ухода малкома, будет больше времени получать.
      3) ренан. про 40 лямов читайте выше.
      4) ду кейрос, это второй клаудиньо. я даже смотрел игры с ним. очень крут. контракт подписан, в июне к нам присоединится.
      5) первоочередное право выкупа педро энрике. да, с именем не повезло, но уже прямо сейчас за ним гигантская очередь из топ-клубов. говорят, второй неймар. но право выкупить именно у зенита. потом, конечно, будет перепродажа, у нас он не задержится, но не суть. как ему стукнет 18 - приедет в питер, а реалы и сити подождут.

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      Рейтинг: +952

      7:1 > 7:1 1 час назад

      и всё это зенит получил за 50% на алберто. ахаха! ГЫ-ГЫ!

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      Рейтинг: +952

      7:1 > 7:1 1 час назад

      и самое главное, что всё перечисленное - правда! поэтому, хряки! визжать!! я кому говорю: быстро начинайте визжать! ахаха!

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      Рейтинг: +14523

      Skull_Boy 1 час назад

      Смешно

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