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  • «Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси»: Маттеус – о 8-м «Золотом мяче» аргентинца

«Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси»: Маттеус – о 8-м «Золотом мяче» аргентинца

31 октября 2023, 14:14
3

Лотар Маттеус не согласен с вручением Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

  • Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.
  • В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
  • В декабре Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси, который победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира более значим, чем любой другой турнир.

Я считаю, что Холанд – лучший футболист последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда.

Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси», – сказал Маттеус.

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Источник: Sky Sport Germany
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель Маттеус Лотар
Комментарии (3)
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BRO_football
1698753291
Премия "Золотой мяч" сама себя дискредитировала. Восьмой раз вручать этот приз одному и тому же футболисту говорит лишь о деградации футбола.
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baggio80
1698754588
Футбол как вид спорта вымирает все идет кто му что это становится отмыванием криминального бабла и и финансовой пирамидой в лгбт обложки
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Romeo 123
1698771327
Кто бы что не говорил, за прошлый год гном не сильно отличился в псж его не сильно было видно в сборной где вся команда играет на него , так себе достижение, понятно что кто-то обделаеться и будет доказывать что этот престарелый пешеход достоин ещё лет 5 зм
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