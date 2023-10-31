«Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси»: Маттеус – о 8-м «Золотом мяче» аргентинца

Лотар Маттеус не согласен с вручением Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.

В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

В декабре Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси, который победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира более значим, чем любой другой турнир.

Я считаю, что Холанд – лучший футболист последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда.

Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси», – сказал Маттеус.