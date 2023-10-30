Павлюченко сделал выбор между Месси и Холандом

Роман Павлюченко считает, что Лионель Месси не должен выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«При всей любви к Месси, сегодня я бы не проголосовал за него. Свой голос я бы отдал за Холанда: он стабилен, забивает, выиграл требл с «Манчестер Сити».

Месси отошeл на второй план, потому что его карьера подходит к концу. Мбаппе может побороться, но я бы всe равно отдал свой голос за Холанда, потому что он больше заслужил», – сказал Павлюченко.