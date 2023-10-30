Павлюченко сделал выбор между Месси и Холандом

Роман Павлюченко считает, что Лионель Месси не должен выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.
«При всей любви к Месси, сегодня я бы не проголосовал за него. Свой голос я бы отдал за Холанда: он стабилен, забивает, выиграл требл с «Манчестер Сити».
Месси отошeл на второй план, потому что его карьера подходит к концу. Мбаппе может побороться, но я бы всe равно отдал свой голос за Холанда, потому что он больше заслужил», – сказал Павлюченко.
- Нового обладателя «Золотого мяча» назовут сегодня в Париже.
- Месси может выиграть награду в 8-й раз в карьере.
- Холанд и Мбаппе пока не завоевывали ЗМ.
Источник: «Чемпионат»