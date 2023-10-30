Семин выбрал между Месси и Холандом: «Он как никогда заслужил «Золотой мяч»

Юрий Семин назвал игрока, который должен стать обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23.

«Месси – чемпион мира, блестяще провeл этот турнир. Он будет самым главным претендентом на «Золотой мяч».

Ну и, конечно, Холанд. Два человека. Кого выберут – сложно сказать.

Наверное, самое важное – чемпионат мира по футболу. Важнее титула нет! Месси сыграл самую главную роль в победе Аргентины. Чемпион мира, капитан команды. Месси как никогда заслужил «Золотой мяч», – сказал Сeмин.