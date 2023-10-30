Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле

Нападающий «НЕК Неймеген» Бас Дост рассказал о своем состоянии. Футболист потерял сознание на 90-й минуте матча 10-го тура Эредивизие с АЗ.
«У меня все хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо всем за поддержку!» – приводятся слова Доста на странице НЕК в социальной сети X.
Также клуб опубликовал фотографию футболиста из больницы.
- Встреча была прервана при счeте 2:1 в пользу команды НЕК, которая играла в гостях.
- Матч не был доигран.
Источник: социальные сети «НЕК Неймеген»