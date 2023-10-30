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    • Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле

    Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле

    Нападающий «НЕК Неймеген» Бас Дост рассказал о своем состоянии. Футболист потерял сознание на 90-й минуте матча 10-го тура Эредивизие с АЗ.

    «У меня все хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо всем за поддержку!» – приводятся слова Доста на странице НЕК в социальной сети X.

    Также клуб опубликовал фотографию футболиста из больницы.

    • Встреча была прервана при счeте 2:1 в пользу команды НЕК, которая играла в гостях.
    • Матч не был доигран.

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    Источник: социальные сети «НЕК Неймеген»

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