Дост рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле

Нападающий «НЕК Неймеген» Бас Дост рассказал о своем состоянии. Футболист потерял сознание на 90-й минуте матча 10-го тура Эредивизие с АЗ.

«У меня все хорошо. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо всем за поддержку!» – приводятся слова Доста на странице НЕК в социальной сети X.

Также клуб опубликовал фотографию футболиста из больницы.