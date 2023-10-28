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    Григорян назвал главного претендента на титул РПЛ

    Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян выделил фаворита сезона РПЛ.

    • «Зенит» в режиме лайв отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.
    • Григоряна в сентябре уволили из «Кубани».

    – Я всe‑таки думаю, что «Зенит» будет по‑прежнему основным претендентом на чемпионство. Но это не потому, что у них есть большой ресурс, сильные легионеры и так далее, а потому что есть Сергей Семак. Он каждый год проходит через какую‑то критику и превращается, на мой взгляд, в выдающегося русского тренера. Он ото всех других тренеров сильно отличается человеческими качествами. Мне кажется, что многие недооценивают его тренерский уровень.

    А что касается «Краснодара», если на зимнюю паузу после 18‑го тура сумеют создать отрыв в семь очков, тогда можем говорить о чемпионстве. Если отрыв сократится, то, я уверен, «Зенит» снова станет чемпионом.

    – Для «Зенита» станет трагедией, если клуб не возьмeт чемпионство в этом сезоне?

    – Они пять лет подряд выигрывают чемпионство и кто бы что ни говорил – это очень серьeзное достижение, хотя мы все считаем это чем‑то должным. Тем не менее я считаю, что это большое достижение для них. Теоретически поражение в шестом сезоне будет воспринято как трагедия. Но для движения вперед необходимо это перетерпеть.

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    Источник: Metaratings

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