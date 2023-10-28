Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Фейха» против «Аль-Насра» в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра состоится 28 октября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Фейха»: Стойкович, Конан, Аль-Шувайш, Аль-Рашиди, Аль-Бакауи, Рикардо, Цимирот, Оньекуру, Сабири, Сакала, Нвакаэме.

Главный тренер: Вук Рашович

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Бушаль, Аль-Амри, Лапорт, Теллес, Фофана, Гариб, Отавио, Талиска, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру