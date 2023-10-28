Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» и «Аль-Наср», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Фейха»: Стойкович, Конан, Аль-Шувайш, Аль-Рашиди, Аль-Бакауи, Рикардо, Цимирот, Оньекуру, Сабири, Сакала, Нвакаэме.

Главный тренер: Вук Рашович

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Бушаль, Аль-Амри, Лапорт, Теллес, Фофана, Гариб, Отавио, Талиска, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»