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    • «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» и «Аль-Наср», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Фейха»: Стойкович, Конан, Аль-Хайбари, Аль-Рашиди, Аль-Бакави, Риллер, Цимирот, Онйекуру, Сабири, Нвакаэме, Сакала.

    Главный тренер: Вук Рашович

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Боушаль, Аль-Амри, Маду, Теллес, Фофана, Аль-Хайбари, Отавиньо, Талиска, Мане, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»

    Аль-Фейха – Аль-Наср

    Источник: «Бомбардир»

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