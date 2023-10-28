Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» и «Аль-Наср», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Фейха»: Стойкович, Конан, Аль-Хайбари, Аль-Рашиди, Аль-Бакави, Риллер, Цимирот, Онйекуру, Сабири, Нвакаэме, Сакала.

Главный тренер: Вук Рашович

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Боушаль, Аль-Амри, Маду, Теллес, Фофана, Аль-Хайбари, Отавиньо, Талиска, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»