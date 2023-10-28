Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» и «Шеффилд», 10 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Кивер, Зинченко, Смит-Роу, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Главный тренер: Микель Артета

«Шеффилд»: Фодерингэм, Трасти, Томас, Робинсон, Богл, Хамер, Норвуд, Соуза, Слиман, МакТи, Брюстер.

Главный тренер: Пол Хекингботтом

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Шеффилд»