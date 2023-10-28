В воскресенье, 29 октября, «Динамо» на своем поле сыграет с «Уралом». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Динамо»

Подопечные Лички идут на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда в 12 матчах российской Премьер-лиги выиграла четыре матча, в шести играх сыграла вничью и проиграла два матча. «Динамо» отличилось 17 голами, но при этом пропустило 15 мячей.

Екатеринбуржцы идут на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. «Урал» в 12 матчах российской Премьер-лиги по четыре раза выиграла, сыграла вничью и проиграла. Команда отличилась 13 голами, но при этом пропустила 18 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 31 матч, в которых «Динамо» выигрывало 19 раз, а «Урал» побеждал в шести поединках.

Прогноз на матч «Динамо» – «Урал»

На наш взгляд, «Динамо» в предстоящей встрече – фаворит матча. Подопечные Марцела Лички выиграют этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.71), тотал больше 2.5 (1.92).