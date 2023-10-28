Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Динамо» – «Урал»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября

    «Динамо» – «Урал»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября

    В воскресенье, 29 октября, «Динамо» на своем поле сыграет с «Уралом». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Динамо»

    Подопечные Лички идут на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда в 12 матчах российской Премьер-лиги выиграла четыре матча, в шести играх сыграла вничью и проиграла два матча. «Динамо» отличилось 17 голами, но при этом пропустило 15 мячей.

    «Урал»

    Екатеринбуржцы идут на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. «Урал» в 12 матчах российской Премьер-лиги по четыре раза выиграла, сыграла вничью и проиграла. Команда отличилась 13 голами, но при этом пропустила 18 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 31 матч, в которых «Динамо» выигрывало 19 раз, а «Урал» побеждал в шести поединках.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Урал»

    На наш взгляд, «Динамо» в предстоящей встрече – фаворит матча. Подопечные Марцела Лички выиграют этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.71), тотал больше 2.5 (1.92).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:47
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+